3 PUANA YOLCULUK!

Türkiye U21 Süper Ligi 20. haftasında yarın saat 12.00’de Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor sabah saatlerinde yaptığı ter idmanının ardından karayolu ile Elazığ’a geçti. Saat 15.00’de havayolu ile önce İstanbul’a oradan da Antalya’ya geçecek olan sarı-kırmızılılar, şehir merkezindeki bir otelde kampa girecek. Geçen hafta Sivasspor ile oynanan maçta kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Berkan Durdu dışında eksik oyuncusunu bulunmaya Malatya temsilcisinde, teknik direktör Murat Uçkun’un görev vermesi halinde yeni transfer İsmail Öztürk’ün forma giyebileceği öğrenildi.

“A TAKIMA KAZANDIRACAĞIZ”

Antalya’ya hareket etmeden önce takımın son durumunu değerlendiren U21 Yeni Malatyaspor teknik direktörü Murat Uçkun, Sivasspor maçıyla çıkışa geçtiklerini iyi gidişatı sürdürmek istediklerini söyledi. Uçkun, “Hiç ummadığımız şekilde ligin ikinci yarısına Osmanlıspor mağlubiyetiyle başlamıştık. Ama tekrar Sivasspor maçıyla kayıp ettiğimiz 3 puanı telafi ettik. Çocuklarımız özverili bir şekilde mücadelelerine devam ediyor. Berkant Durdu haricinde Antalyaspor’a karşı eksik oyuncumuz bulunmuyor. Geçen hafta iyi futbolla galip geldik. İnşallah iyi bir takım oyunuyla bu haftada galip gelerek seri yapmak istiyoruz. Amacımız Yeni Malatyaspor’u Antalya’da en iyi şekilde temsil etmek.” Çanakkale Dardanelspor’dan transfer edilen genç futbolcu İsmail Öztürk’te takımla birlikte antrenmanlara başladı. İsmail, Yeni Malatyaspor’a katkı sağlayabilecek yetenekli bir kardeşimiz. Bu arkadaşımızı gelecek sezonlarda A takım kadrosuna kazandırmanın gayretini vereceğiz.” diye konuştu.busabahmalatya.com