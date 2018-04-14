Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536

3 puan son anda kaçtı!

Süper Lig'de 29. Hafta maçında küme düşmeme mücadelesi veren Alanyaspor' u ağırlayan Yeni Malatyaspor, Akdeniz temsilcisiyle 1 - 1 berabere kaldı.

3 puan son anda kaçtı!

Süper Lig'de 29. Hafta maçında küme düşmeme mücadelesi veren Alanyaspor' u ağırlayan Yeni Malatyaspor, Akdeniz temsilcisiyle 1 - 1 berabere kaldı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 17:48
3 puan son anda kaçtı!

Adem Büyük'ün 78. Dakikadaki gölüne uzatma dakikalarında Welinton ile cevap veren konuk takım Malatya'da 1 puanla ayrıldı.  Ligin bitimine 5 maç kala 38 puana ulaşan Yeni Malatyaspor, galibiyeti son saniyede kaçırmış oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 

Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 
50. dakikada sol kanatta Fernandes’in yaptığı ortaya yükselen Douglas kafayla vuruşunu yaptı top auta çıktı. 
54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Azubuıke, topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra yerden şutunu çekti, meşin yuvarlak direği sıyırarak auta çıktı. 
59. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen ortaya Pereira dokundu top üstten auta çıktı. 
66. dakikada sağ kanatan yapılan ortada Efecan topu kafayla ceza sahası dışındaki Emre Akbaba’ya bıraktı onun yerden çektiği şutta top direğin dibinden dışarıya çıktı. 

71. dakikada Pereira’nın sağ kanattan yaptığı ortasına yükselen Adem topu auta gönderdi. 
78. dakikada Murat Yıldırım’ın orta saha çizgisi üzerinden gönderdiği uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Adem Büyük topu göğsüyle indirdikten sonra vuruşunu yaptı top ağlara gitti. 1-0 
94. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Ertaç'ın yumrukladığı topa kafayla dokunan Welinton topu boş kaleye gönderdi. 1-1 

Stat: Malatya 


Hakemler: Alper Ulusoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx Volkan Ahmet Narinç 
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereıra xx (Dening dk. 72 xx), Murat Yıldırım xxx, Boutaıb xx, Azubuıke xxx, Sadık xx, Adem xxx (Rahman dk. 81 xx), Cissokho xx, Chabeke xxx, Aytaç xx (Gilberto dk. 63 xx), Mina xxx 
Yedekler: Farnolle, Doria, Eren, Berk, Dia, Diallo, Mustafa 
 

Teknik Direktör: Erol Bulut 


Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Isaac xx, Efecan xx (Wanderson dk. 84 x), Manıatıs x (Cenk Ahmet dk. 77 x), Emre Akbaba xx, Nsakala xx, Welınton xx, Tzavellas xx, Douglas x (Mbilla dk. 58 x), Fernandes xx, Gassama xx 
Yedekler: Ufuk, Berkan, Fılıpe, Fofana, Emre Nefiz, Barış, Taha 
 

Teknik Direktör: Mesut Bakkal 


Goller: Adem Büyük (dk. 78) (Evkur Yeni Malatyaspor), Welinton (dk. 90+4) (Aytemiz Alanyaspor) 
Sarı kartlar: Azubuike, Aytaç, Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Gassama, Manıatıs (Aytemiz Alanyaspor) 

FATİH AVCI

Son Güncelleme: 14.04.2018 18:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Malatyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Yeni Malatyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Kümede kalmak için en az 1 puan hedefliyor
Kümede kalmak için en az 1 puan hedefliyor
E.YENİ MALATYASPOR, MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR
E.YENİ MALATYASPOR, MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim