3 puan son anda kaçtı!

Adem Büyük'ün 78. Dakikadaki gölüne uzatma dakikalarında Welinton ile cevap veren konuk takım Malatya'da 1 puanla ayrıldı. Ligin bitimine 5 maç kala 38 puana ulaşan Yeni Malatyaspor, galibiyeti son saniyede kaçırmış oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sol kanatta Fernandes’in yaptığı ortaya yükselen Douglas kafayla vuruşunu yaptı top auta çıktı.

54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Azubuıke, topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra yerden şutunu çekti, meşin yuvarlak direği sıyırarak auta çıktı.

59. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen ortaya Pereira dokundu top üstten auta çıktı.

66. dakikada sağ kanatan yapılan ortada Efecan topu kafayla ceza sahası dışındaki Emre Akbaba’ya bıraktı onun yerden çektiği şutta top direğin dibinden dışarıya çıktı.

71. dakikada Pereira’nın sağ kanattan yaptığı ortasına yükselen Adem topu auta gönderdi.

78. dakikada Murat Yıldırım’ın orta saha çizgisi üzerinden gönderdiği uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Adem Büyük topu göğsüyle indirdikten sonra vuruşunu yaptı top ağlara gitti. 1-0

94. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Ertaç'ın yumrukladığı topa kafayla dokunan Welinton topu boş kaleye gönderdi. 1-1



Stat: Malatya



Hakemler: Alper Ulusoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx Volkan Ahmet Narinç

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereıra xx (Dening dk. 72 xx), Murat Yıldırım xxx, Boutaıb xx, Azubuıke xxx, Sadık xx, Adem xxx (Rahman dk. 81 xx), Cissokho xx, Chabeke xxx, Aytaç xx (Gilberto dk. 63 xx), Mina xxx

Yedekler: Farnolle, Doria, Eren, Berk, Dia, Diallo, Mustafa



Teknik Direktör: Erol Bulut



Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Isaac xx, Efecan xx (Wanderson dk. 84 x), Manıatıs x (Cenk Ahmet dk. 77 x), Emre Akbaba xx, Nsakala xx, Welınton xx, Tzavellas xx, Douglas x (Mbilla dk. 58 x), Fernandes xx, Gassama xx

Yedekler: Ufuk, Berkan, Fılıpe, Fofana, Emre Nefiz, Barış, Taha



Teknik Direktör: Mesut Bakkal



Goller: Adem Büyük (dk. 78) (Evkur Yeni Malatyaspor), Welinton (dk. 90+4) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Azubuike, Aytaç, Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Gassama, Manıatıs (Aytemiz Alanyaspor)