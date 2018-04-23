3. Lig Sevinci Yaşıyor

Fatsa Belediyespor'da, 18 yıl sonra tekrar 3. Lig’e dönmenin sevinci yaşanıyor. Son iki yıldır büyük bir çaba gösterdiklerini ve bu başarılı çalışmalarından ardından 3. Llig’e yükselen takım olduklarını belirten Başkan Ayhan Demir, “Sezon başından bu zamana kadar çok çalıştık ve bu başarımızın karşılığını şampiyon olarak aldık. Bizlere her zaman destek veren taraftarlarımıza, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz’a, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve yardımcıları Muharrem Aktepe ile İbrahim Eroğlu’na sonsuz teşekkür ediyoruz. Hedefimiz uzun yıllar profesyonel liglerde oynamaktır. Bunun için artık planlarımızı gerçekleştireceğiz. Teknik direktörümüz Can Güven ve yardımcılarının şampiyon olmamızda emeği çok yüksek. Hep birlikte Fatsa olduk ve takımımızı şampiyon yaptık” dedi.

Fatsa Belediyespor Teknik Direktör Can Güven ise, “Çok iyi bir final maçı oldu. Çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıttık. Geri düştüğümüz maçta sayıca eksik kalsak da futbolcu arkadaşlarımın özverileri ile maçı 2-1 kazanmasını bildik. Emek verdik ve Allah’ıma çok şükür şampiyon olduk. Ordu ilimize bir profesyonel takım daha kazandırdık. Herkese emekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TFF 3. Lig'de 2018-2019 futbol sezonu 1 Eylül 2018 tarihinde başlayacak, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Fatsa Belediyespor’un şampiyonluk kupasının gelecek sezon oynanacak ilk maçta verilmesi bekleniyor.

Aynı zamanda Fatsa Belediyespor'un, 2018-2019 futbol sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edeceği de öğrenildi. busabahmalatya.com



