2 sezon önce Tuzlaspor’ dan büyük beklentilerle Yeni Malatyaspor’a transfer edilen Yakup Alkan hem Yücel İldiz ile hem de İrfan Buz ile çalışma fırsatı bulmuş ancak bir türlü ne camianın ne de hocalarının gözüne girememişti. Geçtiğimiz yıl devre arasında Menemen’e kiralanan oyuncu, sezon başında Yeni Malatyaspor ile kampa katılmış bu kez de 3. Lig ekibi Çorum Belediyespor’a kiralanmıştı. Gollerine 3. Lig’de devam eden Yakup, 17 gol atarak bu sezon 3. Lig’deki en fazla skor üreten isim oldu.

ADI 3.LİG GOLCÜSÜNE ÇIKTI!

Yetenekli forvet oyuncusu çıktığı maçlarda takımının adeta gol makinesi haline geldi. Bu güne kadar oynadığı 29 lig maçında 17 gol atmayı başaran genç oyuncu, Türkiye Kupası elemelerinde takımının Bartınspor’u 4-1 yendiği maçta da 1 gol atmayı başarmıştı. Ligde en çok gol atan oyuncu unvanını elinde bulunduran genç futbolcu, henüz 25 yaşında olmasına rağmen oynadığı 139 resmi müsabakada toplam 80 gol atarak ve agresif futboldan uzak çok az kart görmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Önceki gün 3. Ligde oynanan Karacabey Birlikspor, Çorum Belediyespor maçının 46'ıncı dakikasında topu plase bir vuruşla ağlara göndererek takımının 0-1 galip gelmesinde de önemli rol oynayan Yakup Alkan, formasını giydiği takımının play off grup maçlarına katılma şansını adeta tek başına üstlenmiş durumda. Çorum Belediyespor da sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşmesi bulunan Alkan’nın, oyuncusu olduğu eski takımı Yeni Malatyaspor’a tekrar dönüp dönmeyeceği, ya da hangi takımda forma giyeceği şimdiden merak konusu olmaya başladı.

FATİH AVCI