İlk kez 1983-1984’te namağlup olarak 1. Lig’e çıkan ve bu başarısıyla o dönem Avrupa’da dahi bir ilki gerçekleştiren Malatyaspor, 6 yıl sonra 1989 – 1990 sezonu sonrasında şike sonucu küme düştü. Dönemin TFF’si Malatyaspor başkanı Turan Çevik’in şikeyi ispat etmesine karşın Malatyaspor’un 2. Lig’e düşmesine göz yumdu. O tarihten tam 11 yıl sonra bu kez 2000 – 2001 sezonu sonu yeniden Süper Lig’e yükseldi. UEFA’lı yılları yaşadığı o dönemde de lige tutunamayan kaplanlar, 2005 – 2006 sezonun sonunda küme düştü. Takvim yaprakları 14 Mayıs 2006’yı gösterirken küme düşen Malatya şehri, bu kez 14 Mayıs 2017’de(yarın) tarihinde üçüncü kez Süper Lig’e yükselmeye çok yakın.

FATİH AVCI