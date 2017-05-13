13 Mayıs 2017 Cumartesi

3. Kez Süper Lig!

1959 yılından itibaren bugünkü statüsüyle oynanmaya başlayan ve zaman içersinde farklı isimler alan Süper Lig (1.Lig) Malatya futboluna 3. kez ev sahipliği yapmaya çok yakın.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:31
3. Kez Süper Lig!

İlk kez 1983-1984’te namağlup olarak 1. Lig’e çıkan ve bu başarısıyla o dönem Avrupa’da dahi bir ilki gerçekleştiren Malatyaspor, 6 yıl sonra 1989 – 1990 sezonu sonrasında şike sonucu küme düştü. Dönemin TFF’si Malatyaspor başkanı Turan Çevik’in şikeyi ispat etmesine karşın Malatyaspor’un 2. Lig’e düşmesine göz yumdu. O tarihten tam 11 yıl sonra bu kez 2000 – 2001 sezonu sonu yeniden Süper Lig’e yükseldi. UEFA’lı yılları yaşadığı o dönemde de lige tutunamayan kaplanlar, 2005 – 2006 sezonun sonunda küme düştü. Takvim yaprakları 14 Mayıs 2006’yı gösterirken küme düşen Malatya şehri, bu kez 14 Mayıs 2017’de(yarın) tarihinde üçüncü kez Süper Lig’e yükselmeye çok yakın. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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