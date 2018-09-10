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3 kategori sıfır çekti!

Yeni Malatyaspor alt yapısındaki U14, U15 ve U16 kategorileri Elit Ligi 4. Grup’ta ilk maçlarına çıktı. Trabzonspor ile karşılaşan sarı kırmızılı gençler, 3 kategori de de bordo mavililere gol atamadan mağlup oldu.

3 kategori sıfır çekti!

Yeni Malatyaspor alt yapısındaki U14, U15 ve U16 kategorileri Elit Ligi 4. Grup’ta ilk maçlarına çıktı. Trabzonspor ile karşılaşan sarı kırmızılı gençler, 3 kategori de de bordo mavililere gol atamadan mağlup oldu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:56
3 kategori sıfır çekti!

Türkiye Futbol Federasyonu Elit Ligi’nde 2018 – 2019 futbol sezonu hafta sonu oynanan maçlarla start aldı. U14 Elit Ligi 4. Grup’ta yer alan Yeni Malatyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada bordo mavililer 1 – 0’lık skorla sahadan galip ayrıldı. Elit U15 Ligi 4. Grup’ta yer alan U15 kategorisi de yine deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılı gençler rakiplerine 5 – 0 farklı mağlup oldu. Malatya’da oynanan Elit U16 Ligi 4. Grup müsabakasında ise 4 – 0’lık skorla gülen taraf yine Trabzonspor oldu. İlk hafta maçlarında Yeni Malatyaspor alt yapısı, U14, U15 ve U16 kategorilerinde Trabzonspor’a gol dahi atamadan haftayı puansız ve siftahsız kapattı. Yeni Malatyaspor U14, U15 ve U16 takımları bu hafta TFF 1. Lig ekibi Elazığspor’un alt yapısıyla karşı karşıya gelecek. busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
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