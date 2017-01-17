17 Ocak 2017 Salı

3 isim geliyor!

Yeni Malatyaspor teknik direktörü İrfan Buz’un Sivasspor maçı sonrası basın toplantısında, “Sol bek santrafor ve orta sahaya transfer istiyorum” açıklamasının ardından, kulüp başkanı Adil Gevrek’ten açıklama geldi. Hafta sonuna kadar 3 isme imza attıracaklarının müjdesini veren Gevrek, mutlu son yakın dedi.

17 Ocak 2017 Salı 14:30
3 isim geliyor!

  Sivasspor maçı sonrasında yönetimden oyuncu alınmasını isteyen Teknik Direktör İrfan Buz’un bu talebine Kulüp Başkanı Adil Gevrek’ten olumlu yanıt geldi. Başkan Gevrek, “Sivasspor maçı sonrasında Teknik Direktör İrfan Buz’un da talebi doğrultusunda transfer yapılmasına karar verdik. Birkaç güne 3 transfer yapacağız” diye konuştu.

“BÖYLE OYNAYIP KAYBEDELİM”
  Gevrek, görüştükleri oyunculardan ikisinin yabancı olduğunu kaydederek, “Görüştüğümüz 3 oyuncu var. Bu oyunculardan ikisi yabancı. Biri Fransa Ligi’nde forma giyiyor. Sol bek için de haber beklediğimiz bir futbolcu var. Alacağımız oyunculardan biri forvet, biri orta saha, biri de sol bek olacak. Takımımız zaten kaliteli ve bütün oyuncularımız bu takımın önemli bir parçası. İnşallah bu sezon ipi göğüsleyeceğiz” dedi. Gevrek Sivasspor müsabakasında sergilenen oyundan övgüyle söz ederek, "Futbolcularımız böyle oynasın, kaybetsin. Ben eminim ki bu takım bu oyunuyla çok rahat şampiyon olacak. Sivas maçında futbolcularımızın ve teknik heyetimizin gözünde o ışığı fazlasıyla gördüm. İnşallah aynı mücadelemiz sürerse mutlu son yakındır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI
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