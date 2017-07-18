İkinci etap kampını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirecek olan Yeni Malatyaspor, kamp süresince 3 hazırlık maçı oynayacak. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde yeni sezon öncesi güç depolayan sarı-siyahlılar, ikinci etap kampı için bugün Topuk Yaylası’nda bir araya gelecek. Bu kamp döneminde 3 hazırlık maçı oynayacağı açıklanan Malatya ekibinin hazırlık maçı programı ise şöyle: 22 Temmuz Cumartesi – Boluspor, 25 Temmuz Salı – Tuzlaspor, 27 Temmuz Perşembe Adanaspor. Yeni Malatyaspor, ikinci etap kampının ardından Ağustos’un ilk haftası gerçekleştirilecek TSYD Kupası maçlarına katılmak için Ankara’ya gidecek.

FATİH AVCI