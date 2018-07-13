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3. Etap kampı başlıyor

Süper Ligin yeni sezonuna sıkı bir şekilde hazırlanan Yeni Malatyasporlu futbolcular çalışmalarına devam ediyor. Verilen iki günlük arada kondisyon eksiklerini gideren sarı-kırmızılı oyuncuların yarın Düzce’de toplanacağı belirtildi.

3. Etap kampı başlıyor

Süper Ligin yeni sezonuna sıkı bir şekilde hazırlanan Yeni Malatyasporlu futbolcular çalışmalarına devam ediyor. Verilen iki günlük arada kondisyon eksiklerini gideren sarı-kırmızılı oyuncuların yarın Düzce’de toplanacağı belirtildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:29
3. Etap kampı başlıyor

Yeni Malatyaspor’un Bolu’da devam eden birinci etap kamp çalışmalarına geç katılan oyuncular, yardımcı antrenörler nezaretinde çalışmalarını devam ediyor. Bolu Termal'de gerçekleştirilen birinci etap kamp çalışmalarına sonradan dahil olan Aly Cissokho, İssam Chebake, Okechukwu Godson Azubuike, Muenfuh Sincere Seth, İssiar Dia, Arturo Rafael Mina Meza, Ömer Şişmanoğlu ve Nacer Barazite çalışmalarını sürdürüyor. Günde çift idmana çıkan sarı-kırmızılı oyuncular sabah gerçekleşen antrenmanda ısınmaya yönelik koordinasyon çalışması gerçekleştirerek 5'ye 2 top kapma oyunuyla pas çalışması yaptı. 1 saat 20 dakika süren sabahki antrenmanda daha sonra gruplar halinde dönüşümlü olarak kuvvet ve dar alanda çift kale maç yapan Yeni Malatyasporlu oyuncular daha sonra antrenmanı tamamladı. Akşamki antrenmana yardımcı antrenör Turgay Karslı nezaretinde çıkan futbolcular ısınmanın ardından çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. 14 Temmuz'a kadar burada çalışacak olan futbolcular daha sonra ikinci etap kamp çalışmalarının gerçekleştirileceği Düzce'deki Topuk Yaylasına geçecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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Süper LigYeni SezonunYeni Malatyasporlu Futbolcularçalışmalar
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