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3-0 GALİP

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sahasında karşılaştığı 1920 Maraşspor’u 3-0 mağlup etti. 

3-0 GALİP

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sahasında karşılaştığı 1920 Maraşspor’u 3-0 mağlup etti. 

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 11:52
3-0 GALİP

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligdeki kötü gidişatını noktalayarak, sahasında 1920 Maraşspor’u 3-0 mağlup etti.
Rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen Malatya ekibi, rakibinden set vermeden galip geldi. Maçın setleri 25-18, 25-18, 25-12 olarak neticelendi.


Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Muhammet Çatar maç sonrası yaptığı açıklamada, iyi oynayarak kazandıklarını söyledi. Takım olarak maç genelinde iyi bir performans sergilediklerini kaydeden Çatar, “Uzun bir aradan sonra galip geldik. Bu kötü gidişata dur dememiz gerekiyordu. Aldığımız galibiyetten dolayı mutluyuz” dedi.

İHA

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