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3-0 GALİP GELDİ

Amerika’da yaşayan Malatyalıların kurduğu Malatyaspor USA futbol takımı sahasında aldığı galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

3-0 GALİP GELDİ

Amerika’da yaşayan Malatyalıların kurduğu Malatyaspor USA futbol takımı sahasında aldığı galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 15:28
3-0 GALİP GELDİ

Amerika Cosmopolitan Soccer Ligi 15. hafta mücadelesinde sahasında Central Park FC ile karşılaşan Malatyaspor USA, rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.Malatyaspor USA’nın Central Park FC karşısında gollerini 16 dakikada Ronald Kufioin, 32. dakikada Akhtam Khamrokulov, 62. dakikada ise Mustafa Güllüce kaydetti.Malatyaspor USA almış olduğu galibiyetle şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşırken, bitime 4 hafta kala önemli bir avantaj yakaladı.

“KUPAYI ÜNLÜ TİMES MEYDANI’NDA KALDIRACAĞIZ”

Kulüp Başkanı Teoman Mutlu yaptığı açıklamada, şampiyonluk için artık haftaları saydıklarını söyleyerek, “Şampiyonluk için geri sayıma başladık. Takımımız galibiyet serisine devam ediyor. İnşallah Türkiye’yi ve Malatya’yı burada hak ettiği şekilde temsil ediyoruz. O kupayı ünlü Times Meydanı’nda kaldıracağız. Herkesin duasının bizimle olduğuna yürekten inanıyoruz” dedi. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyasporMalatyaspor USA Futbol Takımı
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