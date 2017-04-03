Yeni Malatyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaştığı Elazığspor’u 1-0 mağlup etti. İstanbul’daki maç tarihteki her iki şehrin il dışında oynadığı derbi olarak kayıtlara geçti. Derbi için Malatya’dan 14, Elazığ’dan 6 otobüs ve onlarca taraftar yollara düştü. İstanbul emniyeti büyük önlemler alırken, tribünde maç önü ve sonu her hangi bir taraftar olayı yaşanmadı. 950 Elazığlı futbolsever ve 10 binden fazla Malatyalı tribündeki yerini aldı. Karşılaşmayı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat protokolden izledi.

MAÇ SONU TATSIZLIK!

Yeni Malatyaspor’da sakat olan Ayite, Ferhat ve cezalı Sedat ile Osman sahada yer almazken, Elazığspor’da Tom ve Çağrı Ortakaya forma giyemedi. Teknik direktör İrfan Buz Sadık’ı yedek kulübesinde tutarken, orta sahaya Murat Yıldırım’ı monte etti. Konuk takım Elazığ’da ise Tom’un yerine genç Berk şans buldu. Baştan sona Malatyaspor’un üstünlüğü ile geçen maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı, Eren, Dialiba ve Azubuike’nin net şutları golle sonuçlanmadı. Maçın ikinci yarısında tempoyu yükselten Yeni Malatyaspor aradığı golü 60.dakikada Eren ile buldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle saha içi karıştı. Elazığspor’lu Mehmet Yiğit(manşet foto) uzatmanın son dakikasında maç devam ederken Yeni Malatyaspor yedek kulübesine el kol hareketleri yapınca, sinirler gerildi. Koray Gencerler son düdüğü çaldığında Malatyaspor’lu yedek oyuncular Mehmet’in üzerine yürüdü, Elazığspor’lu diğer oyuncular da araya girince saha içi karıştı, emniyet ve özel güvenlik takımları soyunma odasına götürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR...

5. dakikada sol kanattan Murat Yıldırım’ın açtığı ortada kaleci Çağlar’ın elinden kaçırdığı topa arka direkte topla buluşan Eren Tozlu’nun röveşatasında meşin yuvarlak yandan auta gitti.

51. dakikada sol kanatta topla buluşan Dialiba’nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top direkten döndü. Dönen topu kale sahasında kontrol eden Eren Tozlu’nun vuruşunda kaleci Çağlar topu kornere çeldi.

60. dakikada ceza yayı üzerinde Dialiba’nın pasında topla buluşan Eren Tozlu’nun yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

71. dakikada sağ kanattan İrfan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi ön direkte Eren’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar’da kaldı.

89.dakikada maçın hakemi Koray Gencerler 6 dakika uzatma gösterdi. Uzatmanın büyük bölümünde top Elazığspor’lu oyuncularda olsa da pozisyon üretemeyince kazanan taraf Yeni Malatyaspor oldu.

Elazığspor ile oynadığı son 3 lig maçını 3 – 0, 2 – 1 ve 1 – 0’lık skorlarla kazanan Yeni Malatyaspor derbi tarihinde iyi bir seri yakaladı, psikolojik üstünlüğü eline aldı.

MEHMET KIROĞLAN