29 YILLIK ACI!

Türk futbolunun en acı günlerinden biri olan, 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile oynanacak Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşması için maçın oynanacağı kente giden kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan otobüs, saat 09.30 sıralarında Samsun’un Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu uçuruma yuvarlanmış ve Samsunspor üç oyuncusunu, teknik direktörünü ve otobüs şoförünü kaybetmişti. Bundan 29 yıl önce yaşanan olayın Samsun'a verdiği acı, geçen 29 yıla rağmen hala ilk günkü kadar hissediliyor.

Kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomiç ise Sırbistan'da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış veya sakat kalmıştı. O sıralarda ligde fırtına gibi esen Samsunspor, söz konusu sezonda bir daha maça çıkmazken, federasyonun aldığı karar ile de takım ligden düşürülmedi. Bir süre sonra takımın kırmızı ve beyaz olan renklerine kaybettiği isimlerin anısına 'siyah' rengi de eklendi.



Asri ve Kıranköy mezarlıklarında anma töreni düzenlendi

Samsunspor camiası, kazanın 29. yıl dönümünde elim kazayı hatırlatmak için Asri ve Kıranköy mezarlıklarında anma töreni düzenledi. Törene katılım az olurken, mevcut takımın as kadrosundan futbolcu ve teknik heyetten kimsenin gelmemesi dikkat çekti. Törende açılış konuşmasını yapan Samsunspor Genel Müdürü Metin Koçer, yaşanan kazanın ardından 29 yıl geçmesine rağmen hala üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

Samsunspor Divan Kurulu Başkanı Tarık Özdal da kazanın Samsunspor’un en kara günü olduğunu ifade etti. Eski başkanlardan Hakkı Tomaç ise yaşanan acının her sene katlanarak arttığını söyledi.

Konuşmaların ardından eski Teknik Direktör Nuri Asan’ın mezarı başına çelenk koydu. Tören daha sonrasında Kıranköy’de devam etti. Aynı zamanda Mete Atanır için Kıbrıs’ta, Muzaffer Badalıoğlu için Zonguldak’ta ve Tomiç için de Sırbistan’da mezarları başında tören düzenlendi. Kazada hayatını kaybedenler için Site Camii'nde mevlit okutuldu.

Törene ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Atakum Belediyespor futbolcuları ve teknik heyeti, eski yöneticiler, futbolcular ve taraftarlar katıldı.



Antrenman tören saatine konuldu

Samsunspor futbol takımının saat 11.00’de antrenmanı olduğu ve akşam 16.30 uçağıyla Gaziantep’e gideceği öğrenildi. Sportif Direktör Coşkun Zeren, anma töreninin antrenmana denk gelmesinden dolayı alt yapı oyuncularıyla törene katıldıklarını söyledi.



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