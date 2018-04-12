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29. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.

29. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:37
29. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Zirveyi mücadelesini ilgilendiren Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy ve Koray Gençerler yapacak. Süper Lig’de görev alan diğer hakemler ise şöyle;

13 Nisan Cuma

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor- Beşiktaş: Hüseyin Göçek

14 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

15 Nisan Pazar

13.30 Kayserispor - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

16.00 Antalyaspor - Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk

16.00 Göztepe - Bursaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

16 Nisan Pazartesi

20.00 Osmanlıspor - Trabzonspor: Halis Özkahya

İHA

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