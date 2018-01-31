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 22 TEKNİK ADAM DEĞİŞTİ

 Süper Lig’in 19 haftalık diliminde, 10 takımda teknik direktör değişikliği yaşandı. Süper Lig’de görev yapan teknik direktörler arasında en istikrarlı isim ise Medipol Başakşehir’in başında görev alan tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı oldu. 

 22 TEKNİK ADAM DEĞİŞTİ

 Süper Lig’in 19 haftalık diliminde, 10 takımda teknik direktör değişikliği yaşandı. Süper Lig’de görev yapan teknik direktörler arasında en istikrarlı isim ise Medipol Başakşehir’in başında görev alan tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı oldu. 

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 11:01
 22 TEKNİK ADAM DEĞİŞTİ

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, 2017-2018 Süper Lig sezonunda yaşanan teknik kadro değişikliklerini ve medya yansımalarını inceledi. Kurumun medyadan elde ettiği verilere göre, Süper Lig’in 19 haftalık bölümünde 18 takımın 10’unda teknik direktör değişikliği yaşandı. Değişiklik yaşayan 10 takımda toplam 21 teknik adam görev aldı. En fazla görev değişikliği yaşayan takımlar ise, Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kardemir Karabük olurken, bu takımlar 3 farklı teknik direktör ile çalıştı.
Ligin ilk yarısında değişikliğe giden diğer takımlar da; Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor olarak kayıtlara geçerken, bu ekipler 2 farklı teknik direktörle çalışmış oldu. 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarının şampiyonu Beşiktaş ile ilk yarıyı lider kapatan Medipol Başakşehir’in yanı sıra Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Kayserispor’da sezona başladığı teknik direktörlerle yollarına devam etti.

Yerli teknik direktör damgası
ITS Medya ve Ajans Press’in medya araştırmasına göre, Süper Lig’in başlangıç tarihinden bugüne kadar medyaya 36 bin 900 haberin yansıdığı tespit edildi.Süper Lig hakkında medyaya yansıyan başlıklarda 'yerli teknik direktör' haberle dikkat çekti. Süper Lig'de, sürekli yaşanan teknik adam değişikliğine karşın, tercihler hep yerli teknik direktörlerden yana oldu. Böylelikle ligde mücadele eden 18 takımın 15'inin yerli teknik direktörler oluşturdu. Sergen Yalçın’ın Kasımpaşa’yla prensip anlaşmasına varmasının ardından, yerli teknik direktörle çalışan takım sayısı 16’ya çıkmış oldu.Buna karşın, Kayserispor, Rumen teknik direktör Marius Sumudica, Bursaspor ise Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile yola devam ederek tercihlerini yabancı teknik direktörden yana kullanan iki takım arasında yer aldı.

Süper Lig’in en istikrarlısı Abdullah Avcı
Sezona Antalyaspor'da başlayan deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay, 5. haftanın ardından görevinden ayrıldı. Çalımbay, 9. hafta öncesinde Ersun Yanal'dan boşalan Trabzonspor teknik direktörlüğüne getirilerek bir sezonda iki farklı takımda yer alan tek teknik direktör oldu. Ligde sürekli yaşanan teknik adam değişikliğine karşın, Medipol Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı, adını en istikrarlılar listesine yazdırdı. Turuncu lacivertli kulüple 8 Ağustos 2014'te sözleşme imzalayan Avcı, bin 260 gündür görevinin başında yer aldı. Avcı'yı 12 Haziran 2015'ten bu yana Beşiktaş'ın başında bulunan Şenol Güneş takip etti.busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 31.01.2018 11:16
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