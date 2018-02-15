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22. hafta hakemleri açıklandı 

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler açıklandı. 

22. hafta hakemleri açıklandı 

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler açıklandı. 

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 13:18
22. hafta hakemleri açıklandı 

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 16, 17, 18 ve 19 Şubat tarihlerinde oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 22. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şu şekilde:

16 Şubat Cuma
20.00 Atiker Konyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

17 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Kayserispor: Mete Kalkavan
16.00 Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

18 Şubat Pazar
13.30 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
13.30 Kardemir Karabükspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Volkan Bayarslan
16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Halis Özkahya

19 Şubat Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Göztepe: Serkan Çınar
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig22. HaftaHakemler Açıklandı
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