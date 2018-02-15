22. hafta hakemleri açıklandı 

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 16, 17, 18 ve 19 Şubat tarihlerinde oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 22. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şu şekilde:



16 Şubat Cuma

20.00 Atiker Konyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy



17 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Kayserispor: Mete Kalkavan

16.00 Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk



18 Şubat Pazar

13.30 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

13.30 Kardemir Karabükspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Volkan Bayarslan

16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Halis Özkahya



19 Şubat Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Göztepe: Serkan Çınar

