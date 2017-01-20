2011 yılında dönemin Malatya Valisi Ulvi Saran tarafından temeli atılan, ancak aradan geçen 6 yıllık sürede henüz hizmete açılamayan Yama Dağı Kayak Merkezi bu kışı da pas geçti. Vali Saran’dan sonra göreve gelen Vasip Şahin İstanbul Valiliği’ne, Süleyman Kamçı Kayseri Valiliği’ne Mustafa Toprak ise Malatya Valiliği’ne atandı ama tesis hep yarım kaldı...

Türkiye’nin gelişmekte olduğu, hizmet götürmenin, yeni tesis açmanın zor olduğu 80’li ve 90’li yıllarda yarım kalan barajlar, devasa fabrikalar, milyonluk yatırımların haberleri o dönem normal karşılansa da şu günlerde uzun süreli yarım kalan tesis haberlerine rastlamak mümkün görünmüyor ancak bir örnek hariç.

3 VALİ DE BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ

Hekimhan ile Sivas arasındaki Yama Dağı’na 10 milyon maliyetle yapımına 2011’de başlanan Yama Dağı Kayak Merkezi bir türlü bitirilemedi. Dönemin Valisi Ulvi Saran’ın heyecan verici açıklamalarıyla temeli atılan 70 yataklı proje, tam 4 vali gördü. Doç Dr. Ulvi Saran’dan sonra göreve gelen Süleyman Kamçı ve mevcut Vali Mustafa Toprak merkezi ziyaret edip eksikler hakkında bilgiler alsa da sonuç değişmedi ve bir kış mevsimi daha kayak merkezi hizmete girmeden geçti.

MALİYETİ 10 MİLYONU BULDU!

6 katlı tesis binası ve telesiyej sistemleri yapılmasına karşın, projenin bölgenin çetin kış şartlarına uygun olmadığı Vali Mustafa Toprak’ın 2016 yılında yaptığı ziyaret sırasında ortaya çıkmıştı. Hala eksikleri bulunduğu öğrenilen tesisin toplam maliyeti 10 milyon lirayı aşmış durumda. Kayak Merkezi’nde bir diğer önemli eksik ise yol ağları. Yoğun kar alan bölgeye kış şartlarında ulaşım sağlayacak nitelikte bir yol da henüz yapılmadı.

HEKİMHANLILAR VALİ TOPRAK’TAN UMUTLU

Malatya valileri Ulvi Saran, Vasip Şahin ve Süleyman Kamçı’dan Kayak Merkezi’nin bitirilmesi noktasında yeteri ilgiyi göremediklerini aktaran bölge halkı mevcut vali Mustafa Toprak’tan ise umutlu. Toprak’ın göreve gelir gelmez bölgeye yaptığı ziyareti bildiklerini ifade eden Hekimhanlılar, Toprak’ın, projeyi yayla turizmine de açıp büyütülmüş bir şekilde hizmete sunacağı günü bekliyor. İlçe esnafının tamamlanmasını dört gözle beklediği tesisin olduğu bölgede kar kalınlığının 2 metre civarında olduğu ifade ediliyor.

Kış şartlarında bölgede çalışma yapılması imkansız olduğu için kayak merkezinde bahar aylarında hem tesislerde hem de yol ağlarında hummalı bir inşa sürecinin yeniden başlaması gerekiyor.

FATİH AVCI