2018 yılı antrenör vize semineri ikinci etabı yapıldı

Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Deniz’in başkanlığında yapılan Seminere Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da konuşmacı olarak katıldı. Seminer de Halk Oyunları yeni kuralları Fair Play ve Sağlık başlıkları altında bilgilendirme yapıldı. Halk Oyunları Federasyonu 2018 yılı vize semineri ikinci etabı Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Seminere İl Temsilcisi Bayram Ceyhan, Milli Hakemler ve Halk oyunları Antrenörleri katıldı. Seminer öncesinde bir konuşma yapan Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Deniz; “Halk Oyunları Federasyonunun tüm Türkiye’deki Spor Federasyonlarının en büyük sporcu kitlesine sahip kuruluş olduğunu ifade eden Kemal Deniz, “Bu ülkede doğan ve yaşayan herkes ama herkes halk kültürünü benimseyip yaşayan insanlardır. Dolayısıyla herkes halk oyunlarının birer ferdidir. Bugün burada daha önce İnönü Üniversitesinde yaptığımız etkinliğin bir farklısıyla eğitim çalışmasını yapıyoruz. Bu çalışmanın sonucunda inşallah Malatya’mızın daha güzel etkinliklere sahne olacağı ev sahipliği yapacağı bir ortamın doğacağına inanıyorum. Bunların kahramanları sizlersiniz. Bizim özelde şehrimizi ama genelde ülkemizi temsil edecek bir ekibimiz var, Mehmet hocanın ekibi. Dolayısıyla ben hepiniz adına, federasyonumuz adına, Malatya’mız adına bu ekibimizi kutluyor, 2018 yılı Antrenör Vize Semineri ikinci etabı için ev sahipliği yapan, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Seminerde eğitimin önemine değinen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, her şeyden evvel öncelikle Milli Kültürümüzü ve değerlerimizi öğretmenin gerekliliğine vurgu yaparak, “Malatya Halk Oyunları temsilcimiz Kemal hocamız ve değerli antrenörler ve bu kursa ve seminerlere katılan değerli katılımcı arkadaşlarımız hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bu programın baş da sizlere ve Malatya’mıza, milli kültürümüze ve halk oyunlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kemal hocam bizlere böyle bir programın olduğunu ifade ettiğinde biz salonumuzun bu tür kültürel programlara açık olduğumuzu ifade etmişizdir. Hakikaten belediye olarak da bu tür faaliyetleri desteklemek bir ulufe algısı ötesinde mecburiyet ve görev olarak telaki ediyoruz ki doğrusuda budur. Bizim belediyeciliğimizin temel anlayışı 5 temel ilke üzerindedir. Katılımcı , Çevrenin Korunması , Yeşilin korunması, Hizmet belediyeciliği, Sosyal ve Kültürel belediyecilik olmak üzere 5 temel unsur üzerinde belediye hizmetlerini sürdürüyoruz. Bu sosyal ve kültürel aktivitelerin olması bir memleketin olmazsa olmazıdır. Eğer siz bunları boş bırakırsanız diğerleri bir şey ifade etmez. Onun için Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ‘çocuklarınıza verdiğiniz eğitimin hududu ne olursa olsun onlara her şeyden evvel öncelikle Milli Kültürümüzü ve değerlerimizi öğretmeniz eftaldir’ demiştir. Bu anlamda hakikaten Milli kültür ile benimsenmemiş bezenmemiş hangi değer olursa olsun, hangi hizmet olursa olsun sıfırların sayısının çokluğudur. Ama milli kültür o sıfırların başına gelen birdir. Bu anlamda ben Milli kültürümüze sahip çıkılmasını ve milletimizin değerlerini gün yüzüne çıkartılması ve yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusundaki bütün faaliyetleri en içten duygularımla destekliyorum. Bu işe emek çeken bütün hocalarımızı ve antrenörlerimizi ve bu kursa katılan katılımcılar da teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanımız konuştu; kıyamet kopuyor dedi. Eğitimi okullarda sadece öğretim metot ve müfredatıyla sınırlandırdığımız zaman, insan unsurundan ötekileştirmiş uzaklaştırmış oluruz. Onun için eğitimi bir bütün olarak insan yaşantısının her kademesi, her aşaması, her bölümü ile özdeşleştirmemiz gerekiyor. İnsanın nasıl ki beslenme alışkanlığında sadece tek besinle ve tek vitaminle beslendiği zaman vücudun bir kısmı eksik kalır. Toplumsal hayatta canlı bir organizmadır. Bu canlı organizmanın bir tarafını eksik bıraktığımız zaman toplum sağlıklı bir toplum olmaz. Ülkemizin içerisindeki yaşadığımız sıkıntının temeli de budur. Onun için bu canlı organizma dediğimiz, milletimizin milli kültürünü benimsenmesi noktasında, yaygınlaştırılması konusunda, insanımıza tanıtılması noktasında ve uygulanması noktasında üzerimize düşen yükümlülük sorumluluğu hepimizin ve herkesin yerine getirmekle mükelleftir diye düşünüyorum. Hakikaten Malatya'da bir seminerin yapılması ve bu seminerin 81 ilde ve aynı zamanda eş zamanlı yapılması önemli bir gelişmedir. Biz bu konuda bu faaliyetlerin yanında olduk, hep arkasında ve destekçisi olduk olmaya da devam edeceğiz. Ayrıca bu tür hizmet içi eğitim faaliyetleri hangi alanda olursa olsun, hangi meslek grubunda olursa olsun, biz ona aynı desteği veriyoruz. Çünkü eğitimin bir iletişim etkileşim ürünü olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gürkan konuşmasında ayrıca 14 Eylül'de yapılacak olan Kervansaray Buluşmalarında Halk oyunları Federasyonu Malatya temsilciliğinin de kortej içerisinde yer alması çağrısında bulundu. Gürkan, "Kervansaray Buluşmalarında Melita'dan Battalgazi'ye Kültür- tarih-sanat-arkeoloji günleri Kervansaray buluşmasını da icra edeceğiz. Bunu sadece Battalgazi Belediyesi ile özdeşleştirmemiz doğru değildir. Buradaki Malatyalı olan herkesin ve kültüre gönül veren tüm vatandaşlarımızın sahip çıkması gerekir. Çünkü bunlar insanlığın ortak değerleridir. İnsanlığın ortak paydası haline gelmiştir. Ortak paydamız olan Milli Kültürümüzün ortaya çıkarılması dediğimiz Kervansaray Buluşmaları Malatya'da önemli bir görevi ifa etmiştir. Malatyamızda unutulmaya yüz tutmuş tarihi eserlerimizin ortaya çıkarılmasında temel oradadır. Buradaki Beş Konaklar yapılmış ise, Karakaş konağı yapılmışsa, İstanbulluoğlu Konağı yapılmışsa, Hanlar, Hamamlar ve Surlar, Kışlalar, Kervansaraylar yapılmışsa hep 2004-2005 yılından buyana yapılan Kervansaray buluşmalarının sonucudur. Onun için yapacağımız bu etkinliğe bu arkadaşlarımızın Malatya Halk Oyunları başlığı altında burada bulunan tüm arkadaşlarımızı davet ediyorum" diye konuştu.