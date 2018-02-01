 20. haftanın hakemleri belli oldu 

Türkiye Futbol Federasyo'nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında 2, 3, 4 ve 5 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:



Yarın

20.00 Bursaspor - Beşiktaş: Halil Umut Meler



3 Şubat Cumartesi

13.30 Karabükspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Antalyaspor - Malatyaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan



4 Şubat Pazar

13.30 Osmanlıspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

13.30 Kasımpaşa - Akhisarspor: Barış Şimşek

16.00 Konyaspor - Başakşehir: Halis Özkahya

19.00 Sivasspor - Galatasaray: Fırat Aydınus



5 Şubat Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Göztepe: Hüseyin Göçek

