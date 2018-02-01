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 20. haftanın hakemleri belli oldu 

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 

 20. haftanın hakemleri belli oldu 

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 15:29
 20. haftanın hakemleri belli oldu 

Türkiye Futbol Federasyo'nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında 2, 3, 4 ve 5 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Bursaspor - Beşiktaş: Halil Umut Meler 

3 Şubat Cumartesi
13.30 Karabükspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Antalyaspor - Malatyaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

4 Şubat Pazar
13.30 Osmanlıspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
13.30 Kasımpaşa - Akhisarspor: Barış Şimşek
16.00 Konyaspor - Başakşehir: Halis Özkahya
19.00 Sivasspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

5 Şubat Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Göztepe: Hüseyin Göçek
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig20. Hafta
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