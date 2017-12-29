29 Aralık 2017 Cuma

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği’nde şok ayrılık! Malatya başkan istifa etti

Önceki gün TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile görüşen Karagümrükspor’un Malatyalı başkanı Cengiz Günaydın, dün de başkanlığını yürüttüğü 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği’nden istifa etti.

29 Aralık 2017 Cuma 11:53
2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği’nde şok ayrılık! Malatya başkan istifa etti

  2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin Cengiz Günaydın'ın istifa etmesi üzerine yapılan Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Anadolu Bağcılar Spor Kulübü Başkanı Murat Şahin oybirliği ile yeni başkan seçildi. Daha önce 2 dönem birliğin başkanlığını yapan Cengiz Günaydın’ın bu kararı spor camiası tarafından beklenmedik bir gelişme olarak karşılandı. Geçtiğimiz aylarda TFF’nin alt yapılara ve alt liglere olumsuz bakış açısını sert ve net cümlelerle eleştiren Malatyalı Cengiz Günaydın’ın bu istifa sonrası kapsamlı bir açıklama yapacağı öğrenildi. Öte yandan Günaydın’ın istifasının ardından resmi sitesinden bir açıklama yayınlayan Türkiye Futbol Federasyonu, “Sayın Murat Şahin ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz.” İfadelerini kullandı. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahCengiz Günaydın

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