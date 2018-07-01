2 saat takımla 1 saat tek başına çalışıyor...

Erol hocanın idman aşkı

Süper Lig’in en genç teknik direktörlerinden olan Erol Bulut, hiç şüphesiz Yeni Malatyaspor’un yakaladığı başarının baş aktörlerin başında geliyor. Geçtiğimiz sezon başında Ertuğrul Sağlam’ın istifasının ardından sarı-kırmızılı takımın başına geçen Bulut, özellikle Alman ekolüne benzetilen kompakt oyun anlayışıyla Yeni Malatyaspor’un ligde orta sıralarda yer almasını sağlamıştı. Futbolcularıyla arasında fazla bir yaş farkı olmaması, sürekli kendisini yenileyen ve geliştiren bir kişiliğe sahip olmasını takımına avantajlı şekilde yansıtan Bulut, çalışkanlığıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni sezon hazırlıklarını yardımcıları ve sportif direktör Ali Ravcı ile birlikte planlayan genç teknik adam, özellikle 5 günlük ön çalışma programını Malatya’da yaparak takımını şehre daha iyi adapte olmaları açısından önemli bir adım olarak gördü. Futbolcularına günde çift idman yaptıran Bulut, bu yoğunluk arasında kendi antrenman programını da ihmal etmiyor. Her idman sonrasında rutin düz koşu ve kondisyon hareketlerini ihmal etmeyen Erol Bulut, futbolcularından arda kalan zamanlarda kişisel sporunu da yaparak formunu korumayı sürdürüyor. Geleceğin başarılı teknik adamları arasında gösterilen 43 yaşındaki çalıştırıcı aynı zamanda birçok yabancı dili üst seviyelerde konuşabiliyor. Yeni Malatyaspor ile teknik adamlık kariyerine başlayan Bulut 31 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

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