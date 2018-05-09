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“2 puanımız çalındı”

Göztepe ile golsüz berabere kalan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, çizgiyi geçen gollerinin verilmediğini iddia ederek, “Kazandık aslında ama 2 puanımız çalındı” dedi.

“2 puanımız çalındı”

Göztepe ile golsüz berabere kalan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, çizgiyi geçen gollerinin verilmediğini iddia ederek, “Kazandık aslında ama 2 puanımız çalındı” dedi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:41
“2 puanımız çalındı”

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe ile golsüz berabere kalan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın 64. dakikasında Eren Tozlu’nun kafa vuruşunda Göztepe kalecisi Beto’nun çizgi üzerimi ve yoksa çizgi içerisinde mi topu kontrol ettiği tartışmalarına ilişkin olarak Bulut, “Top çizginin arkasında, verilmeyen, bizden alınan 2 puan var.” dedi.

ÇİZGİYİ GEÇTİ

Galip ayrılabilecekleri müsabakadan 1 puanla ayrıldıklarını belirten Bulut, “Muhteşem Göztepe taraftarı önünde ilk yarım saatte yediğimiz baskıdan çıkıp maçı kontrol altına aldık. Kazanmamız gereken maçtı, kazandık aslında ama çalınan 2 puanımız var. Galip gelmek yerine kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Direkten dönen, çizgiden geçen topumuz var. Sahada 3 tane hakem var, onlar kararı öyle veriyorsa onlara sormak lazım. Hakem görüp vermek zorunda. Futbolcum golünü attı ve verilmeyen golümüz var. 40 puanımız ve alabileceğimiz 6 puan daha var, maksimum puanı alıp ligi tamamlamak istiyoruz.” diye konuştu.

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