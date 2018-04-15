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2 PUAN ÜZÜNTÜSÜ

Süper Lig’in 29. haftasında sahasında 90+4’üncü dakikada yediği golle A.Alanyaspor ile berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor’da üzüntü hakim.

2 PUAN ÜZÜNTÜSÜ

Süper Lig’in 29. haftasında sahasında 90+4’üncü dakikada yediği golle A.Alanyaspor ile berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor’da üzüntü hakim.

15 Nisan 2018 Pazar 14:30
2 PUAN ÜZÜNTÜSÜ

Karşılaşmayı değerlendiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, “Tam 3 puanı aldık derken gelen gol bizi adeta yıktı. Ancak bu da futbolun bir parçası. Kazansak oldukça rahatlayacaktık. En kısa sürede puanımızı 40’ın üzerine taşımalıyız” dedi.

Lig sonu düşündükleri 44 puan hedefine ulaşacaklarına inandığını kaydeden Gevrek, “A.Alanyaspor karşılaşması özellikle konuk ekip için diken üstünde bir müsabakaydı. Bu anlamda oyun disiplininden kopmadan, yenilmemek için sahaya çıkmış bir Alanya takımı vardı. Aslında biz de çok üretken olamadık. Buna rağmen Adem’in güzel golüyle öne geçtik ve maçın normal süresini de önde tamamladık. Ancak 90+4’te gelen gol hepimize soğuk duş etkisi yaptı. Hata şundan kaynaklandı gibi şeyleri konuşmak gereksiz bu saatten sonra. Çünkü bu takım bu sene çok zor maçlarda önemli puanlar kazandı. Hem futbol hatalar oyunudur, hata olmadan oynansa her maç 0-0 biterdi. Biz her şeye rağmen sene sonu için koyduğumuz 44 puan hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

“EN KISA SÜREDE PUANIMIZI 40’IN ÜZERİNE TAŞIMALIYIZ”

Gevrek, 30. haftada İstanbul’da Beşiktaş ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“A.Alanyaspor maçı geride kaldı. Ligde artık geri sayım başladı. Hem aşağıda hem yukarıda müthiş bir mücadele var. Bizim için de düşme korkusu azda olsa sürüyor. En kısa sürede puanımızı 40’ın üzerine taşımalıyız. Bunun için de 30. haftada oynayacağımız Beşiktaş maçında puan yada puanlar için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
AlanyasporEvkur Yeni MalatyasporAdil Gevrek
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