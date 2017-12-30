30 Aralık 2017 Cumartesi

2 haftalık program açıklandı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda 18. ve 19. haftalarda oynanacak maçların programı açıklandı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:22
2 haftalık program açıklandı

 Ligin ikinci yarısında ilk hafta deplasmanda Osmanlıspor ile mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor, başkent temsilcisi ile 20 Ocak Cumartesi saat 16.30’da Osmanlı Stadı’nda karşılaşacak. Sezonun ilk haftasında Sarı-kırmızılılar kendi evinde oynadığı 1. hafta maçında rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Yeni Malatyaspor ikinci yarının ilk iç saha maçını ise Sivasspor ile oynayacak. 28 Ocak Pazar günü saat 14.00’de seyircisiyle buluşacak olan Sarı-kırmızılar, deplasmanda oynadığı maçı 2-0 kayıp etmişti. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahSüper Lig İlhan Cavcav Sezonu

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017