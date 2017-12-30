Ligin ikinci yarısında ilk hafta deplasmanda Osmanlıspor ile mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor, başkent temsilcisi ile 20 Ocak Cumartesi saat 16.30’da Osmanlı Stadı’nda karşılaşacak. Sezonun ilk haftasında Sarı-kırmızılılar kendi evinde oynadığı 1. hafta maçında rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Yeni Malatyaspor ikinci yarının ilk iç saha maçını ise Sivasspor ile oynayacak. 28 Ocak Pazar günü saat 14.00’de seyircisiyle buluşacak olan Sarı-kırmızılar, deplasmanda oynadığı maçı 2-0 kayıp etmişti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ