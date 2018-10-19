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2 günde 5 bin bilet!

Süper Lig’in 10. haftasında Malatya’da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösteriyor.

2 günde 5 bin bilet!

Süper Lig’in 10. haftasında Malatya’da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösteriyor.

19 Ekim 2018 Cuma 11:52
2 günde 5 bin bilet!

Malatyalı futbolseverler Galatasaray maçı biletlerinin satışa çıkmasıyla birlikte Passolig gişelerine hücum etti. Süper Lig’in 10. haftasında Malatya’da oynanacak E.Y. Malatyaspor - Galatasaray maçının satışa sunulan biletlerine Malatyalılar büyük ilgi gösteriyor.

Gişelerin açık olduğu saatlerde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, müsabakanın oynanmasına 10 günlük bir zaman bulunmasına rağmen bilet almak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Karşılaşma biletleri 20, 30, 40, 60 ve 80 TL'den satılıyor. İlk 2 günde 5 bin civarında biletin satıldığı öğrenildi.

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaBiletEvkur Yeni MalatyasporGalatasaray
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