31 Temmuz 2017 Pazartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

2. Etap da sona erdi!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce’de sürdürdüğü 2. Etap kampını da noktalayan Yeni Malatyaspor’da futbolculara 3 günlük izin verildi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:56
2. Etap da sona erdi!

  17 Temmuz’dan itibaren Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesisleri'nde çalışan Yeni Malatyaspor ikinci etap hazırlıklarını da tamamlamış oldu. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen ve günde çift idman temposuyla geçen kampta 3 hazırlık müsabakası oynayan sarı kırmızılılar bu maçlarda 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. Boluspor’u 2 – 0, Tuzlaspor’u 4 – 1 mağlup eden temsilcimiz Adanaspor ile 1 – 1 berabere kaldı. Kampın son gününde futbolculara bir hayli yüklenen teknik heyet yaklaşık 2 saat süren antrenmanda kuvvet, tempolu koşu ve 5'e 2 kısa pas çalışması yaptırdı. Sabah çalışmasından sonra dağılan oyuncular memleketlerine giderken, takımın yeniden 2 Ağustos’ta Ankara’da toplanacağı açıklandı. Çarşamba günü başkentte toplanacak Yeni Malatyaspor 4 – 6 Ağustos tarihleri arasındaki TSYD kupasına katılacak. Yeni Malatyaspor’un rakipleri Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Karabükspor olacak. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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