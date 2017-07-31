17 Temmuz’dan itibaren Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesisleri'nde çalışan Yeni Malatyaspor ikinci etap hazırlıklarını da tamamlamış oldu. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen ve günde çift idman temposuyla geçen kampta 3 hazırlık müsabakası oynayan sarı kırmızılılar bu maçlarda 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. Boluspor’u 2 – 0, Tuzlaspor’u 4 – 1 mağlup eden temsilcimiz Adanaspor ile 1 – 1 berabere kaldı. Kampın son gününde futbolculara bir hayli yüklenen teknik heyet yaklaşık 2 saat süren antrenmanda kuvvet, tempolu koşu ve 5'e 2 kısa pas çalışması yaptırdı. Sabah çalışmasından sonra dağılan oyuncular memleketlerine giderken, takımın yeniden 2 Ağustos’ta Ankara’da toplanacağı açıklandı. Çarşamba günü başkentte toplanacak Yeni Malatyaspor 4 – 6 Ağustos tarihleri arasındaki TSYD kupasına katılacak. Yeni Malatyaspor’un rakipleri Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Karabükspor olacak.

FATİH AVCI