Temeli 2015 yılında atılan 2 bin koltuklu, çift tribünlü, 50 metre uzunluğunda 10 kulvara sahip olan ve içinde barındırdığı diğer özelliklerle hem bölgen en büyüğü olan hem de FİNA’nın (Uluslar Arası Yüzme Federasyonu) tüm standartlarına uyan Malatya Tam Olimpik Yüzme havuzunda işler istenilen hızda ilerlemiyor. Yeni Spor Salonu, Yeni Gençlik Merkezi ve Yeni Gençlik Hizmetleri Spor İl Binası’nın bulunduğu alanda yer alan yüzme havuzunun 2017 içinde tamamlanması öngörülüyor.

İnşaatı yapan müteahhit firma tarafından normal ihale koşullarında 2017 yazında teslim edilmesi gereken havuz inşaat alanını inceleyen gazetemiz, henüz kaba inşaatın bile tamamlanmadığını gördü. Çatı kaplama için çelik konstrüksiyonların getirilmesine karşın monte yapılmazken, firmanın kış şartlarından dolayı çalışmayı durma noktasına getirdiği öğrenildi. Yaklaşık 20 milyon maliyetle bitirilmesi ön görülen havuz inşaatında orta bölümde yer alan tam olimpik havuzun alanı ve duvarları kaba olarak ortaya çıkarıldı. Kar ve yağmur sularıyla havuz ortasında hafif su birikintileri oluşurken, havuzunun tamamen ne zaman bitirilip, yüzmek için ne zaman su tutulacağı ise bilinmiyor.

FATİH AVCI