31 Mayıs 2017 Çarşamba

2. Amatörün Şampiyonları Pütürge & Kale

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’ne çıkma mücadelesi veren takımların yer aldığı 2. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 2016 – 2017 sezonu hafta sonu oynanan müsabakalarla tamamlandı. A grubunda Pütürge Belediyespor, B grubunda ise Kale Gençlerbirliği şampiyon olarak bir üst kümeye çıktı.

30 Mayıs 2017 Salı 11:40
2. Amatörün Şampiyonları Pütürge & Kale

  2016 – 2017 futbol sezonunda 2. Amatör Küme Büyükler Ligi de sona erdi. 12 takımla iki grupta oynanan müsabakalar neticesinde sezonu lider bitiren iki takım 1. Amatöre yükseldi. Bu yıl ilk defa yarışın son haftaya kadar sürmesi nefes keserken, Kale ve Pütürge takımları 12. haftada gülen ekipler oldu.

PÜTÜRGE NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU
  A grubunda sezon başından beri Hekimhan Spor ile büyük bir çekişme içersine giren Pütürge Belediyespor yıllar önce 3. Lig’de mücadele ettiği başarılı günlerine geri dönerek, namağlup bir şampiyonluk yaşadı. Oynadığı 12 müsabakada 61 gol atıp, yalnızca 7 gol yiyen Pütürge Belediyespor, 11 galibiyet 1 beraberlik alarak sezonu yenilgisiz kapattı. Sezonun son maçında kendi sahasında Pütürge İlçe Stadı’nda Hekimhanspor ile karşı karşıya gelen Pütürge Belediyespor, müsabakayı 4-2 kazandı. Bu sonuçla ligi lider olarak tamamlayan Pütürge Belediyesi 1. Amatör Futbol Ligi’ne yükseldi.

B GRUBU’NDA KALE RÜZGÂRI ESTİ
  B Grubu’nda ise Malatya amatörünün bir başka köklü takımı Kale Gençlerbirliği sezon başından beri önde götürdüğü şampiyonluk yarışını son hafta taçlandırmasını bildi. Ligde son maçında Çöşnük’ü 6 – 1 mağlup eden Kale Gençlerbirliği, 14. Haftada BAY olduğu için maç oynamadı. En yakın takipçisi Arapgir’in Doğanyol’u 3 – 2 yenmesi de sonucu değiştirmeyince Kale temsilcisi 1. Amatör Küme’ye yükselen ikinci takım oldu. Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde bu hafta oynana maçlarda şu sonuçlar alındı: Polat Belediyespor - Tandoğanspor: 5-2, Çatyol Belediyespor - Şire Pazarıspor: 5-1, Arapgirspor - Doğanyol Belediyespor: 3-2, Pütürge Belediyespor - Hekimhanspor: 4-2

Malatya’daki birçok takımı saf dışı eden Kale ve Pütürge ilçelerinin yeniden 1. Amatöre dönmesi spor camiası tarafından da takdirle karşılandı. 


ÖMER ALİ DELİBAŞ
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