29 Nisan 2017 Cumartesi

2. Amatörde unvan maçı!

Malatya 2.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 7. Hafta müsabakaları açık öğretim sınavlarından dolayı yarın oynanacak.

29 Nisan 2017 Cumartesi 11:18
2. Amatörde unvan maçı!

 Ligin en önemli maçı A grubunda oynanacak. Oynadıkları tüm maçları kazanan her iki ilçe Hekimhan ve Pütürge liderlik mücadelesi için Hekimhan ilçe stadında saat 14.00’te karşı karşıya gelecek. Ligdeki diğer maçların programı şöyle; Tandoğan Spor - Polat Bld. Spor, M. Galata Spor - Çöşnük Gençlik, M.İdmanyurdu - M. Fenerspor, Şire Pazarı Spor - Çatyol Bld. Spor, Hekimhan Spor - Pütürge Bld. Spor, Doğanyol Bld. - Arapgir Spor. Ligde bu hafta maçlarının ardından ilk devre de tamamlanmış olacak. 2. Amatör Küme Büyükler Ligi 28 Mayıs’ta sona erecek. 

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Nisan 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Nisan 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya