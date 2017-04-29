Ligin en önemli maçı A grubunda oynanacak. Oynadıkları tüm maçları kazanan her iki ilçe Hekimhan ve Pütürge liderlik mücadelesi için Hekimhan ilçe stadında saat 14.00’te karşı karşıya gelecek. Ligdeki diğer maçların programı şöyle; Tandoğan Spor - Polat Bld. Spor, M. Galata Spor - Çöşnük Gençlik, M.İdmanyurdu - M. Fenerspor, Şire Pazarı Spor - Çatyol Bld. Spor, Hekimhan Spor - Pütürge Bld. Spor, Doğanyol Bld. - Arapgir Spor. Ligde bu hafta maçlarının ardından ilk devre de tamamlanmış olacak. 2. Amatör Küme Büyükler Ligi 28 Mayıs’ta sona erecek.

MEHMET KIROĞLAN