03 Şubat 2017 Cuma

2. Amatörde kuralar çekildi

Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin 2016-2017 sezonunun kura ve fikstür çekimi gerçekleştirildi. 2 Grup’ta oynanacak ligde 13 takım yer alacak.

01 Şubat 2017 Çarşamba 13:30
2. Amatörde kuralar çekildi

  Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında gerçekleştirilen kura çekimine; MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, MASKF Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Van ve Ergin Turan, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Nuri Karaağaç, tertip komitesi üyeleri, kulüp yöneticileri ve antrenörler katıldı.

18 MART’TA BAŞLAYACAK!

  Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, lige katılan takımlara başarılar diledi. Özdemir, maçların iki grupta oynanacağını kaydederek, gruplarını birinci bitirecek iki takımın 1. Amatör Büyükler Futbol Ligine terfi edeceğini belirtti. Özdemir, ligin centilmence ve dostça geçmesi temennisinde bulunarak, yeni kurulan takımlarımızın lige renk katacağını ifade etti. MASKF Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Van ise ligin 18 Mart’ta başlayıp, 4 Haziran’da sona ereceğini ifade etti. Kura çekimi sonrası gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Polat Belediyespor, Hekimhanspor, Çatyol Belediyespor, Şire Pazarıspor, Pütürge Belediyespor, Tandoğanspor, Konak Belediyespor

B Grubu: Malatya Fenerspor, Malatya Galataspor, Arapgirspor, Doğanyol Belediyespor, Çöşnük Gençlik Spor, Malatya İdmanyurdu.

FATİH AVCI
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