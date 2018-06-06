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1.Lig’in demirbaşları oldular!

Spor Toto 1. Lig ekipleri her sezon Süper Lig'e çıkmak için birbirleri ile kıyasıya yarışıyorlar. Bu yarışın içinde öyle kulüpler var ki işte onlar uzun yıllardır adeta 1. Lig'e demir attılar.

1.Lig’in demirbaşları oldular!

Spor Toto 1. Lig ekipleri her sezon Süper Lig'e çıkmak için birbirleri ile kıyasıya yarışıyorlar. Bu yarışın içinde öyle kulüpler var ki işte onlar uzun yıllardır adeta 1. Lig'e demir attılar.

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:10
1.Lig’in demirbaşları oldular!

1. Lig'in demirbaşları olarak gösterilen takımlar arasında Gaziantep temsilcisi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ilk sırayı alan takım oldu. 13 sezondur bu ligde mücadele eden ekip bu yıl Süper Lig hedefine çok yaklaşmış ve Play-Off Finali'nde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a mağlup olmuştu. Gazişehir’in ardından 11 sezonla ligin bir diğer takımı Boluspor ikinci sırada yer aldı. Kadrosuna dünyaca ünlü futbolcuları da katan kırmızı-beyazlılar geçtiğimiz sezon da hedefine ulaşamayarak 1. Lig'de geçireceği 12. sezonun hazırlıklarına başladı. Gazişehir ve Boluspor’u takip eden takımlar ise şu şekilde: Denizlispor, Adana Demirspor, Giresunspor, Altınordu ve Elazığspor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. Lig EkipleriSüper Lig
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