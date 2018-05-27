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1.Amatörde takımlar netleşti

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde Play-off grubunda son maçlar öncesi Malatya İdmanyurdu ile Hekimhanspor, Malatya 1.Amatör Büyükler Ligi’ne yükselmeyi başarırken önümüzdeki sezon ligde hangi takımların mücadele edeceği de netleşti.

1.Amatörde takımlar netleşti

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde Play-off grubunda son maçlar öncesi Malatya İdmanyurdu ile Hekimhanspor, Malatya 1.Amatör Büyükler Ligi’ne yükselmeyi başarırken önümüzdeki sezon ligde hangi takımların mücadele edeceği de netleşti.

27 Mayıs 2018 Pazar 10:45
1.Amatörde takımlar netleşti

Malatya 2.Amatör Play-off grubunda oynadıkları her iki karşılaşmayı da kazanan Malatya İdmanyurdu ile Hekimhanspor, son maçı oynamadan matematiksel olarak bir üst lige yükseldi. Malatya İdmanyurdu ile Hekimhanspor’un Malatya 1.Amatör Futbol Ligi’ne yükselmesiyle ligde takım sayısı 16 oldu. Yeni sezonda Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan takımlar şöyle oluştu: “Malatya İdmanyurdu, Hekimhanspor, Hekimhan Belediyesi Girmana, İnönü Üniversitesispor (Malatyagücü Futbol Kulübü), Demirspor, Battalgazi Belediyespor, 1966 Malatya Gençlik, Malatyaspor, Sanayispor, Kale Gençlerbirliği, Arguvan Belediyespor, Ataköyspor, Doğanşehir Belediyespor, Adafı Kartalspor, Darendespor, Orduzupor.” 2017-2018 sezonu Malatya 2.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde şampiyon olup Malatya 1.Amatör Büyükler Ligi’ne yükselmeyi başaran Malatya İdman Yurdu ve Hekimhan Belediyespor takımları için bir tebrik mesajı yayınlayan Malatya Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir gelecek sezon mücadele edecek takımlara ise başarılar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya2. AmatörPLAY OFF
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