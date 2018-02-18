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1.Amatörde 12. hafta maçları oynandı

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’ne A ve B gruplarından oynanan 12.hafta maçlarıyla devam edildi. 

1.Amatörde 12. hafta maçları oynandı

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’ne A ve B gruplarından oynanan 12.hafta maçlarıyla devam edildi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
18 Şubat 2018 Pazar 18:18
1.Amatörde 12. hafta maçları oynandı

A Grubu lideri Pütürge Belediyespor sahasında 1966 Malatya Gençlikspor’u 5-0 mağlup ederken, B Grubu lideri Arguvan Belediyespor’un sahasında oynayacağı Doğanşehir Belediyespor müsabakası ise hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde son 2 haftaya girilirken, küme düşmeme mücadelesi veren ekiplerin çabası ise heyecanı daha da arttırıyor. 
İşte A ve B gruplarından oynanan 12.hafta maçlarından alınan toplu sonuçlar:
“Sanayispor : 3 Battalgazi Belediyespor : 5, Akçadağspor : 2 Orduzuspor : 1, Pütürge Belediyespor : 5 1966 Malatya Gençlikspor : 0, Hekimhan Belediye Girmanaspor : 4 Kale Gençlerbirliği: 0, Darende: 3 Adafı Kartal: 5, Akçadağ 2-1 Orduzuspor, Demirspor 2-0 Malatyaspor .”
Arguvan Belediyespor - Doğanşehir Belediyespor müsabakası ise hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi
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