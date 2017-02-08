08 Şubat 2017 Çarşamba

1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde gollü hafta

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 10. hafta müsabakaları oynandı.

05 Şubat 2017 Pazar 18:31
1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde gollü hafta
A ve B Grubunda liderliklerini sürdüren 1932 Malatyagücü ile Hekimhan Belediyesi Girmanaspor bu haftayı da galibiyetle kapatarak, rakipleri ile aralarındaki puan farkını açmaya devam etti. Battalgazi Belediyespor ile Orduzu Spor arasında oynanan müsabaka ise yarıda kaldı. 1 - 1 devam eden karşılaşmanın 75. dakikasında Battalgazi Belediyespor’dan Zafer Sağdıç maçın hakemi İlker Ayten’e saldırınca araya emniyet güçleri girdi. Hakem İlker Ayten müsabakayı tatil etti.
Ligde oynanan tüm maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle oldu:
"Malatya Spor 1 - 3 H.Han Bld. Girmana, Ataköy Spor 2 -5 Arguvan Bld. 1932 M.Gücü 2 - 0 Adafı Kartal Spor,Sanayispor 3 - 0 Telekom Spor, Battalgazi Belediyespor 1 - 1 Orduzu Spor (Maç Yarıda Kaldı), D.Şehir Bld. Spor 1 - 0 Kaldırım Gücü, 1966 M.Gençlik Spor 4 -2 Malatya Spor, Demir Spor 2 -0 Akçadağ Spor."
İHA
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