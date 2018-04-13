1967 Trabzonsporlular Derneği, Ahmet Ağaoğlu ve yönetim ziyaret etti

1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu ve üyeler, Trabzonspor’un yeni Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu ziyaret ederek fikir alış-verişinde bulundu.

1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu ve üyeler, Trabzonspor’un yeni Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluna ziyarette bulundu. Hatayoğlu, göreve gelen Ağaoğlu ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletirken, yeni görevlerinde başarılar diledi. Ağaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.