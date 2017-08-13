Bu sezon yaptığı flaş transferlerle lige iddialı girmeyi hedefleyen 1932 Malatyagücü takımına et yemekleri yapan bir restoranın işletmecisi tarafından yemek verildi.

Futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerin katıldığı yemekte konuşan kırmızı beyazlı takımın antrenörü Murat Kurt, “Malatya’da esnaflarımız ellerinden geldiği kadarıyla yanımızda olmaya çalışıyorlar. Bugün de Abdi arkadaşımız sağ olsun, takımıza böyle bir destekte bulundu. Tabi bu tür sıcak ortamlar takım olarak bizi daha da motive ediyor. Bu yemeğin organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.





“Lige iyi girmek istiyoruz”

1932 Malatyagücü takımının kaptanı Engin Bilici de verilen yemekten dolayı teşekkür ederek, “Öncelikle teşekkür ediyorum. Futbolcuları yüzde 100 Malatyalı gençlerden oluşan bir takıma Malatyalı esnaflarımızın sahip çıkması bizim için gerçekten önemli bir olay. İnşallah biz de destek veren bu esnaflarımız mahcup etmeyiz ve ligde başarılı oluruz. Biliyorsunuz yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Takımımız lige en iyi şekilde hazırlanıyor. 2. Etap kampımızı Ürgüp’te yapacağız inşallah. Orada da en iyi şekilde hazırlanıp, lige iyi girmek istiyoruz” diye konuştu.

“Takımımıza sahip çıkmalı ve elimizden ne geliyorsa yapmalıyız”

Restoran işletmecisi Abdullah Karadağ ise 1932 Malatyagücü takımını ağırlamaktan dolayı gurulu olduklarını belirterek, “Malatya’mızın takımını işletmemizde ağırlamaktan dolay oldukça gururluyuz. Aziz Yiğit hocam sağ olsunlar davetimizi kabul etti. Bu sene 1932 Malatyagücü takımı iyi bir kadro kurdu. İnşallah ligde başarılı olacaklarını düşünüyoruz. Ben diğer esnaf arkadaşlara da söylemek istiyorum, Malatya olarak bu takımımıza sahip çıkmalı ve elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Buradan tekrar baştan Aziz hocamız olmak üzere, tüm takıma başarılar diliyorum. Sakatsız, güzel bir sezon geçirilmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Yemek sonunda Abdullah Karadağ'a 1932 Malatyagücü Sportif Direktörü Aziz Yiğit tarafından kulübün forması hediye edildi.

İHA