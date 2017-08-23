23 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

1932 Malatyagücü hazırlık maçını farklı kazandı

Bölgesel Amatör Lig’de Malatya’yı temsil edecek 1932 Malatyagücü yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçını Yeni Malatyaspor U21 takımıyla oynadı. Genç rakibini Engin Yıldız, Engin Bilici(2), Eray Baba ve Yasin’in golleriyle 5-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar hazır bir görüntü verdi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:24
1932 Malatyagücü hazırlık maçını farklı kazandı
  1932 Malatyagücü ve Yeni Malatyaspor U21 takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeşiltepe’de oynanan özel maçta gülen taraf BAL temsilcisi 1932 Malatyagücü oldu. Yeni Malatyaspor alt yapısı denemeye gelen oyuncular ve takımdaki diğer yedeklerle karşılaşmaya çıkarken, 1932 Malatyagücü ise kadrosundaki tüm isimlere şans verdi.

“Oyuncuların çalışma hırsından ve temposundan memnunuz”
Yeni Malatyaspor U21 takımını, Engin Yıldız, Engin Bilici (2) Eray Baba ve Yasin’in golleriyle 5 - 0 mağlup eden Malatyagücü hazır bir görüntü verdi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha fazla hazırlık maçı oynayacaklarını açıklayan 1932 Malatyagücü Antrenörü Murat Kurt, “Uzun bir dönemden beri hazırlıklarımızı sürdürüyorduk. Tabi oyuncuların çalışma hırsından ve temposundan memnunuz. Ancak bu tür maçlar eksiklerin ortaya çıkması açısından çok daha verimli olabiliyor. Tüm oyuncularımızı sahada görmek istedik. Güzel centilmen bir maç oldu. Yeni Malatayspor alt yapımıza da teşekkür ediyoruz. Skora aldanmadan çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
İHA
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