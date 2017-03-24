24 Mart 2017 Cuma

1932 Malatyagücü, 1966 Malatya Gençlikspor maçında galibiyet hedefliyor

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off grubunda oynadığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan 1932 Malatyagücü, Pazar günü oynayacağı 1966 Malatya Gençlikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

24 Mart 2017 Cuma 17:18
1932 Malatyagücü, 1966 Malatya Gençlikspor maçında galibiyet hedefliyor
  Bölgesel Amatör Lig’e yükselme adına son viraj olarak görülen Play-Off müsabakalarında grubu 1. tamamlayıp hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen kırmızı beyazlılarda tek hedef galibiyet. Futbol otoriteleri tarafından favori gösterilen 1932 Malatyagücü takımı, gruptaki diğer maçta Arguvan ile Hekimhan’ın mücadele edeceği haftayı kayıpsız geçip avantaj yakalamak istiyor. 1966 Malatya Gençlikspor maçının hazırlıklarını sürdüren 1932 Malatyagücü’nde eksik oyuncu bulunmazken, futbolcuların bu haftaki maçı kazanmak için aralarında sözleştikleri belirtildi. Kulüp Başkanı Aziz Yiğit takımın son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Hedefimize bir adım daha yaklaşmak için bu haftaki maçımızı kazanmamız gerekiyor” dedi.

“Hekimhan maçına avantajlı çıkmak istiyoruz”
Yiğit, Play-Off’taki şanslarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Play -Off’a kalan takımlarını güçlerini biliyoruz. Hak edenin şampiyon olması en büyük temennimiz. Ancak 1932 Malatyagücü BAL ligine çıkarsa, kurumsal bir yapının yanı sıra tesisleşme adına da çok önemli projeleri olacak. Sayın Nurettin Uğur’un destekleri ile Malatya’ya hem iyi bir takım hem de tesisleşme adına çok önemli bir hedef takım ortaya koyduk. İlk hedefimizin BAL ligine çıkmak olacak. İlk maçımızda berabere kaldık. İkinci maçımız kolay gibi görünebilir belki ama öyle değil. Gençlik takımı her an ne yapacağı kestirilemez bir takım. Biz ikinci maçımızı kazanıp, Hekimhan maçına avantajlı çıkmak istiyoruz” diye konuştu.
İHA
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