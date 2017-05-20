Atatürk Spor Salonunda yapılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Töreni ve Gençlik Şölenine, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya 2. Ordu Kur. Bşk. ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Vali Yardımcısı Miktad Alan, İl Emniyet Müdürü Ömer Dr. Ömer Urhal, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, askeri erkân, diğer protokol üyeleri, sporcular, sporcu velileri ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Kutlama töreni öncesi bir konuşma yapan Malatya Genlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, 19. Yüzyılda Türk milletinin verdiği destansı mücadeleyi hatırlatarak bugün de farlı terör örgütleri tarafından benzer oyunların oynandığını gençlerin buna çok fazla dikkate etmeleri gerektiğini söyledi. Fındıklı, “Dün Askerleri, Topları, Tüfekleri ile yurdumuzu işgal etmek isteyen bu alçak düşman milletler, bugün ise taktik değiştirerek bizzat gelmeyip, taşeron hain terörist gruplarla iş birliği yapıp, onların destekleyerek eski davalarını hala sürdürmektedirler. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Daha 10 ay önce 15 Temmuz’da cennet vatanımıza ve milletimize kasteden yurt dışı mihraklar yerli iş birlikçi hain terör örgütü FETÖ ile beraber kalleşçe saldırıya geçmiş, ancak şanlı Türk Milletinin muhteşem direnişi ve vatanına ölümüne sahip çıkma iradesi ile paramparça edilmiştir. Yine bugün Güneydoğu Anadolu topraklarımızda ve Suriye tarafından silahlı olarak Cereyan eden operasyon ve savaş ortamı hepimizin gözleri önünde cereyan etmektedir. Ama Dikkat edelim kalleş düşman bizzat gelmeyip FETÖ, PKK, YPG, DAEŞ v.b. çapulcularını kullanarak üzerimize gelmektedir. Kurtuluş savaşında dedelerimiz vatan uğruna nasıl canını seve feda etmişse, bugün torunları da onlara layık bir şekilde vatan uğruna hainlerle yürütülen bu savaşta şehadet şerbetini içmektedirler” dedi. İl Müdürü Fındıklı’nın konuşmasının ardından coşku ile başlayan tören ilk olarak Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü cimnastik sporcularının gösterisi daha sonra Malatya Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi ve üye gençleri tarafından Ege yöresine ait zeybek oyunları ve ilimiz Yazıhan yöresine ait tura oyunu büyük beğeni aldı. Halaylarla devam eden kutlama töreni Gençlik Merkezi üyeleri İbrahim Arı, Ekin Aşkın, Emine Akın'ın solo türküleri ve Türkiyem şarkısı ile coşku ile başlayan tören coşku ile sona erdi. Törenin Sonunda bazı okullara spor malzemesi yardımı yapıldı malzeme yardımı sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.



















ÖMER ALİ DELİBAŞ