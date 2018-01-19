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19-21 OCAK TARİHLERİNDE YAPILACAK

Malatya’da Türkiye Gençler Boks Şampiyonası müsabakasına katılacak sporcuları belirlemek için 19-21 Ocak tarihlerinde boks seçmeleri yapılacak. 

19-21 OCAK TARİHLERİNDE YAPILACAK

Malatya’da Türkiye Gençler Boks Şampiyonası müsabakasına katılacak sporcuları belirlemek için 19-21 Ocak tarihlerinde boks seçmeleri yapılacak. 

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 16:45
19-21 OCAK TARİHLERİNDE YAPILACAK

Turgut Özal Kamp Eğitim Merkezi Boks Antrenman Salonu'nda yapılacak Boks İl Seçmeleri'nin teknik talimatnamesi yayınlandı.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'nın 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Boks Şampiyonası müsabakasına katılacak sporcuları belirlemek için yapılacak seçmelerin 2 gün süreceği belirtildi.
Seçmelerine katılımın yoğun olmasının beklendiği belirtilirken, seçmelerin talimatnamesi de yayınlandı.
Buna göre teknik talimatname şu şekilde:
1- Genç Erkekler kategorisinde (46-49) kilo, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91+ müsabakalar 3’ er dakikadan 3 raunt üzerinden yapılacaktır. 2000-2001 doğumlu sporcular katılacaktır. 17-18 yaş grubuna dahil sporcular katılacaktır.
2- Müsabakalar 19 Ocak 2018 cuma ve cumartesi günü saat 08.00-10.00 arası tartı müsabaka ise Cuma günü 16.00’ da cumartesi günü saat 13:00’de Turgut Özal Kamp Eğitim Merkezi Boks Salonunda yapılacaktır. Ayrıca müsabakaların sarkması halinde 21 Ocak 2018 Pazar günü saat 11.00 ‘ de müsabakalara devam edilecektir.
3- Müsabakalara katılacak sporcular tartı esnasında 2018 yılı vizeli lisanslarını ve nüfus cüzdanlarını yanlarında getireceklerdir.
4- Müsabakada görev yapacak olan hakemlerin 2018 yılı vizelerini yapmış ve dekontlarını tebliğ etmiş olacaktır. Aksi halde görev verilmeyecektir.
5- Türkiye Boks Şampiyonasına gidecek olan antrenörlerin il kafile listesine dahil edilebilmeleri için 2018 yılı vizelerini yapmış olmaları gerekmektedir.
6- A.İ.B.A kuralları uygulanacaktır.(10 ONZ ) eldiven ve kasklar kullanılacaktır. Sporcuların şahsi malzemelerini sporcular ve kulüpler temin edecektir.
7- İl seçmelerinde kilolarında 1. olan sporcular kendi kategorilerinde ilimizi temsilen Türkiye
Boks Şampiyonası müsabakasına katılacaktır.
8- Talimatta yer almayan konularda karar verme yetkisi İl Temsilciliğine aittir.

İHA

Son Güncelleme: 19.01.2018 18:30
Anahtar Kelimeler:
BusabahMalatyaBoks
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