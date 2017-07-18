18 Temmuz 2017 Salı

15 Temmuz sporcuları için ödül töreni

15 Temmuz Haftası nedeniyle Malatya’da düzenlenen spor branşlarındaki yarışmalarda derece elde eden sporculara ödülleri verildi. Atıcılık, Atletizm, Badminton, Güreş, Satranç, Okçuluk, Kick Boks, Masa Tenisi, Hentbol, Futsal, Taekwondo ve Yüzme dallarında yapılan müsabakalarda kürsüye çıkan sporcular şehit ve gazileri andı.

18 Temmuz 2017 Salı 11:19
15 Temmuz sporcuları için ödül töreni
 Atatürk Spor Salonunda yapılan ödül törenine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, Gençlik Merkezleri Koordinasyon Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Abdullah Doğan, sporcular, sporcu velileri, antrenörler ve İl Temsilcileri katıldı.

Ödül Töreni öncesi bir konuşma yapan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ‘’Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatları ve Spor Federasyonlarınca spor etkinlikleri düzenledik. Vatan savunması, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz Şehitlerimizin anılması ve Millî birlik, beraberlik, vatan ve bayrak sevgisi, demokrasi, yurt bilinci konularında farkındalık oluşturulması sebebi ile 15 Temmuz Haftası Anma Programı Spor Etkinlikleri ve Kültürel Faaliyetler gerçekleştirildik. İl Müdürlüğümüz organizasyonu ile 11 – 16 Temmuz arasında 12 branşta sportif müsabakalar yapıp ve bugün itibariyle müsabakaları tamamlamış bulunuyoruz.  Bu kapsamda emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, sporcu velilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

İl Müdürünün konuşmasının akabinde Atıcılık, Atletizm, Badminton, Güreş, Satranç, Okçuluk, Kick Boks, Masa Tenisi, Hentbol, Futsal, Taekwondo ve Yüzme branşlarında yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

HABER MERKEZİ

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