15 Temmuz gençlerinden Evkur Yeni Malatyaspor’a destek

Hafta sonu oynayacağı Demir Grupspor müsabakasına hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’un bugünkü idmanının sürpriz konukları vardı.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Gençlik Kolları üyeleri, hafta sonu oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi sarı kırmızılıları antrenman yaptığı tesislerinde ziyaret ederek, moral verdi.

Ziyarette Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolculara, Faruk Nafiz Çamlıbel’in ‘Bayrak Altında’ şiirinin yazılı olduğu tablo hediye edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Teknik Direktör Erol Bulut, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Gençlik Kolları üyeleriyle yakından ilgilendi. Ülkemizin çok önemli bir süreçten geçtiğini, bu süreçte birlik beraberlik ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini belirten Bulut, “Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi mutlu ettiniz. Tabii ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. İnşallah ’birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edilmesi halinde, ortaya güzel şeyler çıkacaktır’ diye umut ediyorum. Buraya geldiğiniz ve bize destek verdiğiniz için size teşekkür ediyorum” diye konuştu.