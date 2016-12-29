29 Aralık 2016 Perşembe

15 bin koltuk tribünle buluştu

Tamamlanması için son işlemleri yapılan Yeni Malatya Stadyumu’nda çalışmalar kar kış demeden tüm hızıyla sürüyor. 15 bine yakın koltuk tribünle buluşurken, dev skorboardlar da yerleştirildi.

29 Aralık 2016 Perşembe 10:28
15 bin koltuk tribünle buluştu

Yapımına hızla devam edilen Malatya Stadyumu’nda çalışmalar devam ediyor. Mevsimin kış olması ve hava durumunun zaman zaman şartları zorlamasına rağmen işleri planladığı tarihte aksatmadan tamamlamaya çalışan müteahhit firma, koltuk dizme işinde oldukça mesafe kat etti. 2. Katın tüm kotuklarını monte eden firma yetkilileri, kapalı tribün diye bilinen, protokol, basın ve vip bölümlerin yer aldığı tribünün hem alt hem de üst katının koltuklarını tamamla

HANGİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI?

Şimdiye kadar yaklaşık 15 bin koltuğu tribünle buluşturan işçiler, bir o kadara yakın daha monte edecek. Kale arkalarında yer alacak 2 adet dev skorboardlar da yerine monte edildi. Stadın üst katından aşağı düşmeleri engelleyecek demir korkuluklar tamamlanırken, çatı kaplama işinde de sona gelindi. Zemine yağan karın çime daha fazla faydası olması için temizlenmeyip, toprağın tamamen kendi emmesini sağlayan çalışanlar, iç dekorasyonda da tabela ve turnikeleri yerleştirdi. 

FATİH AVCI
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