13 Bin İmza Toplandı

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şubesi, performans değerlendirme taslağına ve eğitimciye şiddete karşı ‘İmzanı Gönder İradeni Göster’ sloganıyla 2 Nisan 2018 tarihinde bir imza kampanyası başlatmış, tepkilerini bu şekilde bir kez daha gündeme taşımışlardı. Dün ise imza kampanyasının sonucunu değerlendiren ve sendika binasında bir açıklama yapan Eğitim-Bir Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Performans değerlendirme taslağının uygulanmaması ve Eğitimciye şiddete karşı yasal düzenleme taleplerinin içeren imza kampanyasının sonuçlandığını belirten Başkan Yıldırım, Malatya’da eğitim çalışanlarının yoğun katılımıyla 13 bin 428 imza sayısına ulaştıklarını söyledi.

KANUNİ DAYANAĞI YOK

Performans değerlendirme taslağının hiçbir hukuki kaynağının bulunmadığını dile getiren Başkan Yıldırım, “İmza kampanyamıza gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle ilimizdeki tüm eğitim çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Toplanan imza dilekçelerini en kısa sürede Genel Merkezimize ulaştıracağız. Genel Merkezimiz 81 ilden toplanan imza dosyalarını MEB’e ve TBMM Başkanlığı’na ulaştıracak.Performans değerlendirme taslağının hiçbir hukuki ve kanuni dayanağı yoktur. Eğitim gibi uzun soluklu, sonuçları hemen alınamayan bir süreçte, anlık veya kısa vadeli performans ölçümünün mümkün olmadığı, eğitimi bilenlerce açık bir gerçektir. Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, not vermesi gerekeni not alana dönüştürecek, eğitimin paydaşlarını gerçek rollerinden uzaklaştıracak bir değerleme sisteminden medet ummak, sahip olduğumuz değerleri de israf etmek olacaktır” şeklinde konuştu.

AĞIR OLAYLARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ

“Bu durum, eşitsizlikler içinde adalet aramaktan, yeni hak kayıplarına kapı aralamaktan, yeni çatışma alanları üretmekten başka bir işe yaramayacaktır” diyen Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Eğitim sisteminin geldiği bu son noktada karar alıcıları hesaba dâhil etmeyenlerin, hatalı politika belirleyenlerin performansına odaklanmayanların, ‘biz yaptık, oldu’ anlayışını sürdürenlerin performansını öncelikle değerlendirmek daha doğru bir başlangıç olacaktır.Diğer taraftan, eğitimcilere yönelik şiddet,münferit eylemler olmaktan çıkmış, gittikçe yaygınlık kazanmış, artık toplumsal bir yara hâline gelmiştir. Eğitim-öğretim hizmetinin yürütülmesini olumsuz etkilemekte, eğitimcilerin verimliliğini düşürmektedir. Bu şiddet olaylarına dur diyecek bir irade gösterilmez, şiddet uygulayan kişiler hak ettikleri cezaya çarptırılmaz ve daha ciddi, caydırıcı tedbirler alınmaz ise çok daha ağır olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim-öğretim hizmeti sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması artık kaçınılmazdır. Eğitimciler olarak şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte yasal düzenleme yapılmasını acilen talep ediyor ve bekliyoruz.”

ŞİDDETE DUR DİYECEK İRADEYİ GÖSTERDİK

Başkan Yıldırım, “Eğitim-Bir-Sen olarak, öğretmen performans değerlendirme taslağına hayır diyor, mesleğimizin daha fazla yıpratılmasına müsaade etmeyeceğimizi buradan haykırıyoruz. Türkiye genelinde performans taslağına itirazımızı tescilleyecek imzaları attık, şiddete dur diyecek iradeyi gösterdik. Üyelerimizin emeğiyle, tüm eğitim çalışanlarının desteğiyle yükselttiğimiz bu sese, yetkililerin sessiz kalmamasını umuyor, haksızlığa ve zorbalığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi