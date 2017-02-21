Deplasmanda karşılaştığı rakibi karşısında Pereira ile öne geçen kaplanlar, son dakikada Ramazan Civelek’in golüne engel olamadı. Liderlik koltuğunu bırakmaya niyeti olmayan sarı kırmızılı temsilcimiz Eren’in 90+2’dakikada kafayla attığı golle 2 – 1 öne geçti, yeniden tahta oturdu.

TFF 1. Lig’in 21. haftası Yeni Malatyaspor’un şahane kapanışına sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’te Pazar günü yaptığı mitingden dolayı dün akşam oynanan karşılaşmaya Malatya’dan 600 civarında futbolsever giderek tribünlerdeki yerini aldı. 33 bin kişilik yeni Gaziantep Stadyumu’nda oynanan müsabakaya Yeni Malatyaspor 4 as oyuncusundan yoksun çıktı. İlk on birde Rahman ve Sezer’e şans veren Buz, takımın kalanını bozmadı. Ev sahibi takımda ise tek eksik Muhammed Reis’ti.

İLK YARI ANTEP, İKİNCİ YARI KAPLAN!

Karşılaşmanın ilk başlarında tutuk olan Yeni Malatyaspor savunmasındaki bireysel hatalar yüzünden rakibine pozisyonlar verdi. Orta sahada organize olamayan temsilcimiz, Pereira, Ayite ve Dialiba’yı etkili kullanamayınca ilk 45 dakika golsüz geçildi. Maçın ikinci yarısında etkin olan taraf Yeni Malatyaspor’du. 66.dakikada Pereira sarı kırmızılı temsilcimizi 1 – 0 öne geçirdi. Golden sonra farkı 2’ye çıkarmakta güçlük çeken Yeni Malatyaspor, Ayite’nin oyundan çıkışıyla sahasına hapsoldu, ev sahibi 90’da golü buldu. Oyuna sonradan giren Ramazan Civelek, skoru 1 – 1’e getirdi, ancak son sözü doğunun kaplanları söyledi.

EREN ATTI 3 PUAN GELDİ

90+2. Dakikada Eren Tozlu, Caner’in ortasını harika bir kafayla ağlarla buluşturdu, Malatya’yı yeniden zirveye oturttu. Bu galibiyetle ligde 40 puana ulaşan Yeni Malatyaspor, en yakın takipçisi Sivas’a 2, Göztepe’ye 3 puan fark attı. Liderlik yarışında yalnız kalan kaplanlar, bu kritik virajı kayıpsız dönerek, yeni bir galibiyet serisi başlattı. TFF 1. Lig’de son 12 sezonda 40 puana ulaşan ilk takım sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslerken, kaplan bu istatistiğe ulaştı, camiada şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Erhan'ın sağ kanattan ceza sahası içerisindeki ortasında Uche yarım vole şeklinde vurdu. Meşin yuvarlağı kaleci Ertaç son anda kornere çeldi.

12. dakikada defanstan atılan uzun topta Ayite sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Stackhowiak son anda kurtardı.

43. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen İrfan ceza sahası içerisinde yaptığı ortada Ayite kafayı vurdu, kaleci Stackhowiak iki hamlede topu kontrol etti.

56. dakikada defanstan seken topta ev sahibi ekipte Özgür gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Ertaç son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada sağ kanattan Dialiba'nın ortasında Pererira'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

90. dakikada ev sahibinden Ramazan orta sahadan aldığı pasta ceza sahasına içinde Uche'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun pasında yine Ramazan topla buluşur buluşmaz vuruşunu yaptı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1 – 1

Maçın hakemi Volkan Bayarslan bu golden sonra 3 dakika uzatma verdi.

90+2. dakika sağ kanattan yapılan ortada Eren iki oyuncunun üzerinden yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Yeni Malatyaspor’un golünden sonra karşılaşmanın hakemi 3 dakikalık uzatmayı 6 dakikaya çıkardı.

FATİH AVCI