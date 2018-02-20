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12 PUAN TOPLADI

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü A Futbol Takımı, TFF Süper Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta 2017-2018 sezonunun 2. devresinde yeşil sahada yerini aldığı maçta 12 puan topladı. İyi bir çıkış yakalayan yeşil-siyahlı Gaziantep temsilcisinin en önemli hedefi seyir zevki yüksek bir futbol oynamak. 

12 PUAN TOPLADI

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü A Futbol Takımı, TFF Süper Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta 2017-2018 sezonunun 2. devresinde yeşil sahada yerini aldığı maçta 12 puan topladı. İyi bir çıkış yakalayan yeşil-siyahlı Gaziantep temsilcisinin en önemli hedefi seyir zevki yüksek bir futbol oynamak. 

busabahh
busabahh
20 Şubat 2018 Salı 15:42
12 PUAN TOPLADI

Lige verilen devre arasının ardından elde ettiği seri galibiyetlerle puan cetvelinde üst sıralara doğru tırmanışa geçen Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, yeşil sahaya yansıttığı futbolla tribünleri dolduran taraftarlarından alkış alıyor. 1920 Maraş Spor Kulübü deplasmanından 3 puanla ayrılan ve ardından kendi evinde Malatya Yeşilyurt Spor Kulübünü 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basın Sözcüsü Halil Uğur, ligde en önemli hedeflerinin seyir zevki yüksek bir futbol izletmek olduğunu ifade etti. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Uğur, “Kendi evimizde, taraftarımızın desteğiyle galip gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ligin 2. yarısında yeşil sahaya kendi adımıza daha kontrollü ve arzu ettiğimiz kalitede bir oyun yansıtıyoruz. Genç ve dinamik bir ekibimiz var. A futbol takımımızın omurgasını her geçen yıl daha da gençleştiriyoruz. Güçlü bir alt yapımız var. Kulübümüz bünyesinde yerel liglerde mücadele eden 6 farklı yaş grubunda ekiplerimiz var. Bu mecrada yetişen kramponlar için A takımımız önemli bir hedef. Sportif başarılar futbolun doğasında var ancak biz centilmence mücadele etmesini başarabilen, sahaya futbolun doğrularını yansıtabilen bir ekip oluşturma gayreti içerisindeyiz. A futbol takımımızın elde ettiği başarılarda emeği geçen tüm teknik ekibimizi ve futbolcularımızı gönülden kutluyorum” diye konuştu. 
 

İHA

Son Güncelleme: 20.02.2018 15:44
Anahtar Kelimeler:
Yeşil-siyahlı Gaziantep TemsilcisiŞehitkamil Belediye Spor Kulübü A Futbol Takımı2. Devre
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