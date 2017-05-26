Süper Lig’de mücadele edeceği 2017-2018 futbol sezonunda kadro konusunda sorun yaşamamak için kolları erken sıvayan sarı-siyahlı kulüp, transfer harekâtına erken başladı. Bu doğrultuda ilk olarak sözleşmesi biten futbolculara teşekkür edeceği belirtilen yönetimin, bu oyuncuların yerine en az 15 yeni isim transfer edeceği öğrenildi.

Doğu ekibinin kadro istikrarı konusunda en büyük avantajı ise Azubuike, Ayite, Dialiba, Pereira, Eren Tozlu, Rahman Buğra Çağıran ve Ferhat Kiraz gibi oyuncularla sözleşmesinin devam etmesi. Yeni Malatyaspor’un sözleşmesi biten ve önümüzdeki sezon devam etmeyi düşünmediği oyuncular ise şunlar: "Abdulsamed Damlu, Agustıne Amutu, Caner Arıcı, Ertaç Özbir, Mehmet Sak, Murat Akça, Murat Yıldırım, Osman Fırat, Sadık Çiftpınar, Sunday Mba, Vedat Kapurtu, Yiğitcan Erdoğan."

FATİH AVCI