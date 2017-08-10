10 Ağustos 2017 Perşembe

12 milli sporcu Balkanlara gidecek!

Ankara'da yapılan Büyükler ve Gençler Badminton Milli Takım seçmelerini büyük başarı göstererek kazanan 12 Erzincanlı milli sporcu Bulgaristan ve Yunanistan da yapılacak Uluslararası Olimpiyat kotası puanı veren turnuvalara katılmak için yola çıktılar.

10 Ağustos 2017 Perşembe 12:21
12 milli sporcu Balkanlara gidecek!

  Turnuvalarla ilgili bilgi veren Erzincanlı milli takim antrenörü Murat Sönmez "İlimizde yetişen milli sporcularımızın her geçen gün sayıları ve başarıları artmaktadır ve bu sporcularımız her gittikleri uluslararası turnuvalarda ülkemize değerli basarılar ve madalyalar kazandırmışlardır. Bu durumda her gecen gün bizi daha da motive etmekte ve daha büyük şampiyonalara başarılı olmak için sevk etmektedir. Erzincan'ın almış olduğu başarılarda bize desteklerini veren Türkiye Badminton Federasyonuna ve değerli başkanı Murat Özmekik'e Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sayın Burak Mumcu'ya bize katkılarını eksik etmeyen değerli kulüplerimiz Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü ve Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübüne çok teşekkür ederiz. Erzincan olarak bize verilen destekler çoğaldıkça Erzincan'ımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Ülkemizi Bulgaristan ve Yunanistan da Antrenörler: Murat Sönmez ve Uğur Erçetin, Milli Sporcular: M. Ali Kurt ,Mert Tunç O , Emre Sönmez, Mehmet Yılmaz, Semih Başakın, Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Zehra Erdem, Ece Başakın, Gökçen Ergincan, Görkem Ergincan temsil edecek." dedi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 09 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya