Şanlıurfa Gap Arena Recep Kutluay Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Emrullah Doğan, Mehmet Kirişçioğlu, Selçuk Kaplan hakem üçlüsü yönetti. İnönü Üniversitesispor rakibi karşısına Volkan, Yunus, Fikret, Garip, Enes, Fatih, Ramazan, Meriç, Ebubekir Bozan, Kerem ve Ebubekir Yardım on biriyle çıktı.

19.hafta mücadelesine etkili başlayan ev sahibi takım 11 Nisan dakikalar 70’i gösterirken kazandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Kullanılan penaltıda Volkan güzel bir zamanlamayla gole izin vermedi. Maçın bu dakikasından sonra kontrolü ele geçiren Malatya temsilcisi 78 ve 85’te Ebubekir Bozan ile art arda goller bularak 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın son golünü 90. dakikada oyuna sonradan giren Engin Yıldız kaydederek, maçın skorunu tayin etti.

Müsabakayı 3-0 kazanan İnönü Üniversitesispor, 18.haftası geride kalan Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta puanını 27’ye yükseltti.

FATİH AVCI