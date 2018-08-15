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10 ülkeden 465 sporcu

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) işbirliğinde düzenlediği 6.Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası tamamlandı.

10 ülkeden 465 sporcu

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) işbirliğinde düzenlediği 6.Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası tamamlandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:58
10 ülkeden 465 sporcu

5 kategoride gerçekleştirilen turnuva sonunda 3 kategoride Türkiye, 1 kategoride Gürcistan, 1 kategoride de İran birincilik elde etti. 10 konuk ülkeden sporcuların katıldığı 6.Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen turnuvada toplam 465 sporcu 9 tur oynadı. 6 Ağustos’ta başlayan ve 6 gün süren turnuva sonunda dereceye giren sporcular belli oldu.

Turnuvanın düzenlendiği Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Fuaye Alanında ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Güner, TSF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İmamoğlu, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Turnuva Başhakemi Yılmaz Ararat, TSF İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ve sporcular katıldı. Törende, dereceye giren sporculara ödülleri ve kupaları takdim edildi. A Kategorisinde Gürcistan’dan Shanava Konstantıne; B Kategorisinde Diyarbakır’dan Gür Tuba; 14 Yaş Kategorisinde Antalya’dan Çakır Ege; 10 Yaş Kategorisinde Kahramanmaraş’tan Özkan Yusuf Taha; 8 Yaş Kategorisinde ise İran’dan Moosavıfar Seyed Abolfazl birincilik elde etti. Turnuvada derece yapanlara toplam 50 bin TL ödül dağıtıldı. Turnuva sonunda oluşan sıralamanın tamamı Türkiye Satranç Federasyonunun internet sitesinde yayınlandı.

(BÜLTEN)

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİTürkiye Satranç FederasyonuAltın Kayısı Satranç Turnuvası
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